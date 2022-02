Verão: O que fazer quando a pele do rosto começa a descascar?

A solução para evitar esses problemas de pele é manter uma rotina de skincare adequada. A dermatologista Dra. Carla Zanardo (CRM-SC 25850) explica que "A rotina de skincare precisa ser adaptada conforme as estações mudam. No caso do verão, é importante optar por uma limpeza mais suave, sem ácidos, uma hidratação profunda, mas que não aumente a oleosidade da pele, além de uma fotoproteção aos raios UVA e UVB".

Dentre as consequências da alta exposição ao sol, a descamação é resultado de um processo inflamatório da pele provocado por queimadura. Logo, para evitar que isso aconteça, é importante utilizar protetor solar com alto fator de proteção. No caso das irritações e alergias, a médica esclarece que a pele pode ficar irritada por conta das altas temperaturas e ventos fortes, sendo importante limpar e hidratar a pele com soluções calmantes.

A linha Cetaphil® Face oferece todos os passos essenciais para uma rotina de skincare: Cetaphil® Espuma de Limpeza Suave, Cetaphil® Loção Hidratante Facial com Ácido Hialurônico e Cetaphil® Sun Antioxidante FPS 60.

Cetaphil® Espuma de Limpeza Suave

Desenvolvida para a pele mais sensível e formulada para minimizar o surgimento de alergias. A espuma limpa com suavidade, sem remover a hidratação natural da pele, tem ação comprovada na capacidade de limpeza de partículas de poluição¹*, e devido à vitamina E presente em sua composição, tem ação antioxidante e combate os radicais livres.

Cetaphil® Loção Hidratante Facial com Ácido Hialurônico

Indicada para todos os tipos de pele, a loção é um hidratante diário com o exclusivo ácido hialurônico Hyacare® 50, que com suas pequenas partículas penetram profundamente na pele**, promovendo maior hidratação e revitalização. Sua textura é leve, de rápida absorção e ideal para a utilização antes da maquiagem.

Cetaphil® Sun Antioxidante FPS 60

Disponível nas versões com e sem cor, aumenta em 37% o efeito antioxidante em apenas duas semanas2, por meio da vitamina C, vitamina E e Complexo Celligent. Além de prevenir o envelhecimento cutâneo, mantendo a pele saudável, protege a pele contra partículas de poluição e possui alta proteção com FPS 60 UVA/UVB, luz visível³ e infravermelho4.

Recomenda-se a procura de um dermatologista para entender qual o melhor cuidado para o seu tipo de pele.

*Aumento de 62% de micropartículas removidas em comparação com a área limpa apenas com água.

**Comparado a produtos à base de ácido hialurônico com alto peso molecular.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: https://www.cetaphil.com.br/

