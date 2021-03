Verão sem micose nas unhas: conheça os tratamentos

SÃO PAULO, 17 de março de 2021 /PRNewswire/ -- O verão traz altas temperaturas e, mesmo sem passear tanto na rua, alguns problemas de pele e saúde podem surgir com mais força na estação. A micose de unha, por exemplo, é facilmente proliferada em ambientes quentes e úmidos, já que permite o acúmulo de fungos na região causando infecção.

Coisas simples, como usar tênis em dias muito quentes ou não secar direito os pés, podem ser um prato cheio para a micose se instalar, principalmente em pessoas com psoríase, diabetes e doenças cardiovasculares².

De acordo com a dermatologista Dra. Karina Gonçalves Nunes (CRM 127072 – SP), "os primeiros sinais aparentes podem variar de unhas frágeis e quebradiças até unhas espessas, descolamento e aspecto amarelado ou esbranquiçado".

O tratamento pode ser feito com antifúngicos via oral, aplicação de loção ou esmalte¹. O esmalte terapêutico exclusivo de LOCERYL® ESMALTE cobre e penetra na unha para continuar eliminando os fungos durante sete dias³ e um dos principais benefícios é que ele pode ser usado com esmaltes cosméticos4*.

Como um verão sem micose é sempre melhor, Dra. Karina dá algumas dicas. "Iniciativas simples podem reduzir o desenvolvimento da doença na unha. Além de evitar vestir sapatos fechados durante climas quentes, é importante não andar descalço em ambientes públicos e fazer a higiene das unhas diariamente", finaliza.

Para garantir a eficácia no tratamento com Loceryl, sempre é recomendado fazer acompanhamento com um dermatologista, que poderá avaliar cada caso e indicar a melhor opção de tratamento e tempo de duração.

Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916.0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800-155552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

* Necessário aguardar 10 minutos para aplicação do esmalte cosmético

Sobre Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

