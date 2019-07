Verb Surgical anuncia Kurt Azarbarzin como presidente e CEO

MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 24 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Verb Surgical Inc. anunciou hoje que Kurt Azarbarzin ingressou na empresa como presidente e CEO, com efetivação imediata.

"Estou muito honrado e animado por ter a oportunidade de liderar a Verb", disse Azarbarzin. "A empresa tem uma visão incrível sobre o futuro da cirurgia. Dediquei um tempo para estudar a tecnologia e acredito que ela tem o potencial de transformar a cirurgia em escala global".

A Verb está construindo sua plataforma de cirurgia digital em estreita colaboração com a Ethicon Inc., parte da Johnson & Johnson Medical Devices Companies, e a Verily, parte da Alphabet Inc. Está trabalhando ativamente com empresas parceiras e com médicos clínicos para testar a plataforma em laboratórios pré-clínicos.

"A Verb está progredindo muito, e a resposta dos médicos do mundo todo tem sido muito positiva", disse Ashley McEvoy, vice-presidente executiva e presidente mundial de Dispositivos Médicos da Johnson & Johnson. "Estamos satisfeitos por ter a liderança e a experiência de Kurt orientando a plataforma para a comercialização".

"Com a Verb, estamos desenvolvendo uma plataforma de tecnologia abrangente com o objetivo de transformar a cirurgia", disse Andy Conrad, CEO da Verily. "A perspicácia comercial de Kurt e o legado de pesquisa e desenvolvimento inovadores em cirurgia minimamente invasiva fazem dele uma excelente adição à equipe."

A plataforma de cirurgia digital da Verb consiste em cinco pilares de tecnologia - robótica, visualização, instrumentação avançada, conectividade e análise de dados. A liderança da Verb notou que a empresa está preparada para entregar todas as cinco ao mercado no que é considerada a primeira plataforma de cirurgia digital totalmente conectada do mundo.

"Conheci muitas tecnologias e tendências cirúrgicas ao longo dos meus 35 anos de carreira e acredito realmente que a robótica e o digital são o futuro da cirurgia", disse Azarbarzin, que se mudará para a área da baía de San Francisco "e vejo um vasto potencial no que a Verb está desenvolvendo. Estou me juntando à empresa para melhorar a cirurgia."

Sobre a Verb Surgical Inc.

A Verb Surgical, Inc. está desenvolvendo uma plataforma de cirurgia digital construída com tecnologia da Verily (uma empresa da Alphabet) e da Ethicon Inc., uma empresa da Johnson & Johnson Medical Devices. A companhia foi fundada em 2015 para criar o futuro da cirurgia, disponibilizando tecnologia avançada e informações para mais pacientes de forma global. Em parceria com médicos do mundo todo, a Verb é uma empresa dedicada a transformar tecnologia e informação em ações que importam.

