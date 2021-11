Verbessertes Jacquemaire Baby-Probiotikum fördert gesundes Wachstum in Säuglingen

SHANGHAI, 22. Nov. 2021 /PRNewswire/ -- Am 28. Oktober kündigte die jahrhundertealte französische Babynahrungsmarke Jacquemaire an, dass sie das „Starprodukt" Baby Probiotic aufwerten und offiziell auf den Markt bringen würde. Das Baby-Probiotikum wurde von den Rohstoffen über die Formeln bis hin zu den Verpackungen umfassend aufgewertet. Die Menschen sprechen in den höchsten Tönen von dem Produkt. Das Produkt wird von vielen KOL empfohlen.