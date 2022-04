Verdens første vaskemaskin med integrert mikrofiberfilter

– Syntetiske mikrofibere fra klesvask er et stort, men løsbart problem. Dette er den første vaskemaskinen med integrert mikrofiberfilter på markedet, men med press fra myndigheter og forbrukere kan slike mikrofiberfiltre bli standard om noen år. Patentet er åpent og det bør være lite som nå står i veien for å innføre et krav om denne type teknologi, sier Per Kristian Ervik, administrerende direktør i Grundig Norden.

Ifølge Miljødirektoratet er mikroplast en av de største kildene til marin forsøpling i Norge. Det ødelegger sårbare naturområder og havner i næringskjeder. Anslag viser at vi får vi i oss omkring 250 gram mikroplast gjennom maten vi spiser hvert år.

– Konkurrentene våre må gjerne se på lanseringen som en utfordring. Det er høy tid at flere kommer på banen, legger Ervik til.

Innfører påbud

En rekke land vurderer nå å innføre et påbud med mikroplastfilter i nye vaskemaskiner. EU jobber med forslag, og Frankrike har som første land i verden innført et påbud om at alle nye vaskemaskiner som selges fra og med 2025 skal ha mikroplastfilter.

Nå håper Grundig-sjefen at norske politikerne følger etter.

– Teknologien er på markedet, så det er fullt mulig å gjennomføre slik filtrering, men markedet beveger seg for sakte. Vi trenger drahjelp fra politikerne for å få på plass et påbud nå, sier Ervik.

Krav fra miljøorganisasjoner

I en fersk rapport fra WWF, Fremtiden i våre hender og Naturvernforbundet, publisert februar 2022, krever organisasjonene at «Regjeringen bør [...] stille krav om filter mot mikroplastutslipp i vaskemaskiner». Både Høyre og Venstre har tidligere tatt til orde for et slikt påbud i Norge.

Økende etterspørsel

Elektronikkjeden Power er forhandler av den nye maskinen med integrert mikrofiberfilter fra Grundig. De forventer at interessen for et slikt produkt vil være stor i Norge og Norden.

– Vi i Power opplever en raskt økende interesse for produkter som leverer gode klima- og miljøløsninger. Det gjelder ikke minst for denne type produkter som løser helt konkrete miljøutfordringer hjemme hos forbrukerne. Teknologien som denne vaskemaskinen lanseres med, er et viktig bidrag til å redusere mikroplastutslipp i Norge og Norden, og helt i tråd med Powers offensive bærekraftsatsning, sier Anders Nilsen, administrerende direktør i Power Norge.

FiberCatcher™ er et integrert filter i vaskemaskinen og fanger opptil 90 prosent at syntetiske fibre som løsner fra klær under vask. Filteret kobles bare inn når maskinen går på programmer for syntetiske klær. Maskinen gir beskjed når filteret er fullt og klar for å leveres til resirkulering. Maskinen vil fortsatt kunne brukes ved fullt filter, men filtrereringen vil ikke virke.

– Vi er overbevist om at dette produktet slår godt an i det norske og nordiske markedet, sier Ervik om lanseringen av verdens første vaskemaskin med integrert mikrofiberfilter.

