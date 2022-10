Veredicto de la jueza en caso contra Equifax presentado por el Dr. Michael C. Grayson y Credit & Debt Management Institute: Se puede proceder

QUEENS, Nueva York, 13 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Está en marcha un caso de denuncia malintencionada e invasión de la privacidad contra Equifax, cuyo juicio está programado para febrero de 2023. Esto sucede a la decisión de un juez federal de Nueva York.

En diciembre de 2018, el Dr. Michael C. Grayson, con la ayuda de Credit and Debt Management Institute (CDMI), presentó cargos que incluyeron fraude, difamación de la persona, calumnia de crédito, informes dolosos, lesiones emocionales intencionadas, acoso, invasión de la privacidad, presentación de informes crediticios falsos, entre otros cargos. Esta investigación civil es supervisada por la jueza del Tribunal Federal Diane Gujarati.

Credit and Debt Management Institute Inc es una organización 501C3 sin fines de lucro que ayuda a sus clientes con todos los problemas relacionados con el crédito, incluido el litigio Pro Se. Credit and Debt Management Institute posee los tres récords de la industria crediticia, incluido el puntaje crediticio más alto del mundo, un perfecto 990. CDMI utiliza la filtración de la deuda para ayudar a sus clientes a eliminar la deuda incobrable y restaurar su crédito. La filtración de deudas es la manera más rápida de restaurar legalmente su crédito mediante la cancelación y el perdón en lugar de la quiebra, el asesoramiento crediticio del consumidor, las compañías de consolidación de deudas o la reparación o pago de créditos. Los demandantes sostienen que el demandado utiliza un algoritmo para atacar a las minorías, las mujeres, las comunidades desatendidas y las personas con dificultades financieras para destruir su crédito y hacer imposible la movilidad ascendente. Además, argumentan que debido a que la mayoría de los médicos y hospitales utilizan el crédito como criterio para asignar tratamientos, los informes de crédito falsos podrían conducir a que a los pacientes se les niegue un tratamiento que salva vidas.

Se supone que las tres principales agencias de informes solo registren los patrones de préstamos y pagos de los consumidores. Sin embargo, este caso argumenta que ya no están contentos con solo informar sobre el crédito. Este caso histórico se propone demostrar que Equifax está falsificando informes de crédito para controlar qué grupos tienen acceso a capital. Los puntajes que asignan se utilizan para evaluar la capacidad crediticia de una persona. Esto puede afectar su capacidad de alquilar un apartamento, obtener empleo y ascensos, pedir préstamos, calificar para seguros y reducir tarifas de tarjetas de crédito.

En los Estados Unidos, el 80 % de las decisiones financieras de su vida implican su crédito, el problema es la falta de transparencia en el proceso. Este caso amenaza con exponer este sistema protegido con minucia que controla la economía al regular las ventas de nuevos hogares y automóviles.

El 3 de octubre de 2022, Credit and Debt Management Institute lanzó la primera línea directa de la Oficina de Crédito del país para las víctimas de informes falsos. Esta línea directa, la primera en su tipo, ayudará a los consumidores que crean ser víctimas de falsos informes a obtener justicia, será de utilidad para los consumidores con opciones de cancelación y perdón de deudas incobrables y préstamos estudiantiles en lugar de que tengan que recurrir a la quiebra y les servirá a los no asegurados a fin de calificar para financiamiento de pacientes.

Los consumidores interesados en obtener más información sobre el impacto de este caso pueden llamar al 888-555-5533, enviar un correo electrónico a Flerida Santana a [email protected] o visitar su sitio web cdmicredit.org.

FUENTE Credit and Debt Management Institute Inc

