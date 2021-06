Vergadering van Authorised Economic Operators van Werelddouaneorganisatie afgelopen

Sinds de oprichting in 2012 is het AEO-certificaat uitgegroeid tot de norm voor samenwerking tussen douanediensten en privésector, om zodoende de handel te vergemakkelijken. Bijzondere nadruk lag op de coöptatie van nieuwe marktspelers en de integratie van nieuwe technologieën. Gezien de pandemie en de gevolgen ervan voor de wereld is uitbreiding van het AEO-programma tot nieuwe marktdeelnemers die tot dusver niet aan bod kwamen, volgens vele deskundigen van essentieel belang.

Dr. Kunio Mikuriya, secretaris-generaal van de WCO: "De douanegemeenschap werd geconfronteerd met een nooit geziene situatie en moest snel handelen om de wereldwijde toeleveringsketens te ondersteunen en te zorgen voor een naadloze stroom van hulpgoederen over de grenzen heen. Het was duidelijk dat het AEO-programma zijn rol heeft gespeeld in een vertraagd handelssysteem."

AEO 2.0 was een van de grote evenementen die vanwege Covid-gerelateerde beperkingen virtueel moesten worden gehouden. Met 3.905 inschrijvingen uit 150 landen, 72 sprekers en 22 sessies bleek het een voltreffer.

Volgens Ahmed Mahboob Musabih, directeur-generaal van de douane van Dubai, heeft het AEO-programma sinds het begin van de pandemie geleid tot een aanzienlijke toename van het aantal transacties dat door de douane van Dubai is verwerkt: "De douane van Dubai was zich snel bewust van de vele voordelen van het programma voor het emiraat.

"Als uniek gelegen handelsknooppunt met uitgebreide mogelijkheden en toegang tot regionale markten ligt Dubai op de route van waarschijnlijk elke zending die over de halve wereld reist, en het is voor ons van het grootste belang om voorop te lopen bij de invoering van normen en voorschriften die de handel vanuit elk mogelijk aspect vergemakkelijken."

De AEO-conferentie besteedde ook tijd aan de bespreking van bedreigingen voor de cyberveiligheid en de hindernissen die de uitbreiding van het programma in de weg staan als gevolg van de verschillen in knowhow, kaders, infrastructuur en capaciteit tussen de landen.

De algemene douaneadministratie van de Volksrepubliek China heeft aangekondigd dat de volgende editie in 2022 zal plaatsvinden, op een nog nader bekend te maken plaats en met nog nader bekend te maken middelen.

