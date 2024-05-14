BERLİN, 14 Mayıs 2024 /PRNewswire/ -- Berlin'de düzenlenen Huawei Yenilikçi Veri Altyapısı Forumu 2024'te, Huawei Başkan Yardımcısı ve Huawei Veri Depolama Ürün Grubu Başkanı Dr. Peter Zhou, "Veri Uyanışı Çağında Veri Depolamayı Yeniden Tanımlamak" başlıklı konuşmasında Huawei'nin en son düşüncelerini sundu.

Dr. Peter Zhou, Vice President of Huawei and President of Huawei Data Storage Product Line, delivering a speech

Zhou, yapay zekanın yalnızca performans, güvenilirlik ve veri paradigmasına değil, aynı zamanda ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik ve veri yapısına odaklanarak geleneksel veri depolamayı bozmaya çalıştığını söyledi. Veri uyanışı çağında, Huawei'nin bu altı boyutta öncü yeniliklerle veri depolamayı yeniden tanımlayacağını da sözlerine ekledi:

Ultra performans: Huawei, depolama performansını geleneksel depolamaya kıyasla 10 kat artırıyor. Depolama alanı ayrıca PB/sn cinsinden bant genişliğini ve 100 milyon IOPS'yi destekleyerek tüm üretken yapay zeka sürecinin verimliliğini büyük ölçüde artırıyor. Veri esnekliği: Yenilikçi mimari ve teknolojiler %99,9999'luk yüksek güvenilirliği artırır. Yerleşik fidye yazılımı algılama motoru, tespit doğruluğunu %99,99'a yükseltir. Yapay zeka eğitimi sırasında kontrol noktası kurtarma süresi bile bir dakikadan daha kısa bir süreye indirildi. Yeni veri paradigması: Çok boyutlu tensör verileri, akıllı bir arama motoru aracılığıyla hızlı veri erişimini destekleyecek şekilde etkinleştirildi. Retrieval-augmented generation (RAG) teknolojisi, büyük yapay zeka modellerinde halüsinasyonu ortadan kaldırmak için yerleşik bilgi tabanıyla birlikte çalışır. Ölçeklenebilirlik: Tek bir depolama kümesi EB düzeyinde kapasite için genişletilebilir ve her motor, depolamaya yakın bilgi işlem için daha fazla GPU, DPU veya NPU ile ölçeklendirilebilir. Sürdürülebilirlik: Depolama ortamları ve cihazlardaki yenilikler, olağanüstü depolama enerji verimliliği (1 watt/TB'den az) ve depolama yoğunluğu (1 PB/U'dan fazla) sağladı. Veri yapısı: Depolama meta veri yönetimi ve arama özellikleri, küresel veri görünürlüğü ve yönetilebilirliğinin yanı sıra 10 kat daha verimli veri taşınabilirliği sağlar.

Bu altı boyut, Huawei OceanStor A serisi depolama modellerine güçlü bir eklenti olan yüksek performanslı OceanStor A800'ün yakın zamanda piyasaya sürülmesinin ardındaki felsefeye rehberlik ediyor. Yapay zeka uygulamaları için özel olarak tasarlanan OceanStor A800, yapay zeka kümesi kullanımını %30 oranında artırabilir ve performans açısından benzer satıcılarınkinden dört ve sekiz kat daha iyi olan yüksek bant genişliği ve IOPS sağlar. Ölçeklenebilirlik açısından OceanStor A800, 512 denetleyiciye kadar EB düzeyinde kapasiteye kadar ölçeklendirmenin yanı sıra maksimum 4.096 bilgi işlem kartına kadar ölçeklendirmeyi destekler. Alan ve enerji tasarrufuna gelince, 1 PB/U gibi olağanüstü bir depolama yoğunluğuna ve 0,7 watt/TB'lik enerji verimliliğine ulaşır. Ayrıca vektör indeksi, tensör verileri ve RAG ile yeni bir veri paradigması sağlar. Veri dayanıklılığı açısından fidye yazılımı tespitinin doğruluğu %99,9'dan %99,99'a yükseltilmiştir. Buna ek olarak, veri yapısı özelliği, veri varlığı yönetimini kolaylaştırır.

Aynı zamanda, depolama ortamındaki yenilikler sürdürülebilir kalkınmaya da yön veriyor. Huawei'nin yeni piyasaya sürülen yüksek kapasiteli SSD'leri, aynı disk boyutuyla 10 kat daha fazla kapasite sağlayarak veri merkezinin enerji tüketimini daha da azaltabilir. Disk başına 128 TB kapasiteye sahip yeni SSD'ler, her bir PB veriyi depolarken benzer sağlayıcının SSD'lerine kıyasla %88 daha az depolama alanı ve %92 daha az enerji tüketiyor.

Yapay zekaya hazır olmak için işletmelerin verilere hazır olması gerekir. DME'de yerleşik olarak bulunan Omni-Dataverse küresel dosya sistemi, kurumsal veri varlıklarını bölgeler arasında görünür, yönetilebilir ve mobil hale getirerek işletmeler için sağlam bir yapay zeka veri gölü depolama temeli oluşturur.

Dr. Peter Zhou, Huawei'nin veri uyanışı çağında müşteri zorluklarına ve taleplerine odaklanan veri depolamayı yeniden tanımlama ve daha fazla müşteri değeri için yapay zekaya hazır önde gelen veri altyapısı oluşturma konusundaki kararlılığını vurgulayarak konuşmasını bitirdi.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2412007/Dr_Peter_Zhou_Vice_President_Huawei_President_Huawei_Data_Storage.jpg