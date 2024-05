Een nieuwe definitie van gegevensopslag in het tijdperk van 'data awakening'

BERLIJN, 14 mei 2024 /PRNewswire/ -- Op het Huawei Innovative Data Infrastructure Forum 2024 in Berlijn presenteerde Dr. Peter Zhou, Vice President van Huawei en President van Huawei Data Storage Product Line, de nieuwste ideeën van Huawei voor tijdens zijn lezing "Redefining Data Storage in the Data Awakening Era".

Dr. Peter Zhou, Vice President of Huawei and President of Huawei Data Storage Product Line, delivering a speech

AI wil de traditionele gegevensopslag ontwrichten door zich niet alleen te richten op prestaties, betrouwbaarheid en gegevensparadigma, maar ook op schaalbaarheid, duurzaamheid en datafabric, aldus Zhou. In het tijdperk van 'data awakening', voegde hij eraan toe, zal Huawei gegevensopslag herdefiniëren door toonaangevende innovatie binnen deze zes dimensies:

Ultraprestaties: Huawei verbetert de opslagprestaties met een factor 10 in vergelijking met traditionele opslag. De opslag ondersteunt ook bandbreedte in PB/s en 100 miljoen IOPS, wat de efficiëntie van het hele generatieve AI-proces enorm verbetert. Veerkracht van gegevens: Innovatieve architectuur en technologieën zorgen voor een hoge betrouwbaarheid van 99,9999%. De ingebouwde ransomware detectie-engine verhoogt de detectienauwkeurigheid tot 99,99%. Zelfs de hersteltijd van het controlepunt tijdens AI-training is ingekort tot minder dan een minuut. Nieuw gegevensparadigma: De multidimensionale tensorgegevens ondersteunen het snel terugvinden van gegevens via een intelligente zoekmachine. De retrieval-augmented generation (RAG)-technologie werkt met de geïntegreerde kennisbank om hallucinatie in grote AI-modellen te elimineren. Schaalbaarheid: Een enkele opslagcluster kan worden uitgeschaald voor capaciteit op EB-niveau en elke engine kan worden opgeschaald met meer GPU's, DPU's of NPU's voor bijna-opslagcomputing. Duurzaamheid: Innovaties in opslagmedia en -apparaten hebben geleid tot een uitstekende energie-efficiëntie (minder dan 1 watt/TB) en opslagdichtheid (meer dan 1 PB/U). Data fabric: De mogelijkheden voor beheer en zoeken van opslagmetadata maken wereldwijde zichtbaarheid en beheerbaarheid van gegevens mogelijk, evenals gegevensmobiliteit die 10 keer efficiënter is.

Deze zes dimensies vormen de filosofie achter de recente lancering van de krachtige OceanStor A800, een sterke aanvulling op de opslagmodellen uit de Huawei OceanStor A-serie. De OceanStor A800 is speciaal ontworpen voor AI-toepassingen en kan het gebruik van AI-clusters met 30% verhogen. Wat prestaties betreft, levert OceanStor A800 een hoge bandbreedte en IOPS, die vier en acht keer beter zijn dan die van vergelijkbare leveranciers. Op het vlak van schaalbaarheid ondersteunt de OceanStor A800 het opschalen naar capaciteit op EB-niveau met maximaal 512 controllers, evenals het opschalen naar maximaal 4.096 computerkaarten. Wat ruimte- en energiebesparing betreft, bereikt de OceanStor A800 een uitstekende opslagdichtheid van 1 PB/U en een energie-efficiëntie van 0,7 watt/TB. Het biedt ook een nieuw gegevensparadigma met vectorindex, tensorgegevens en RAG. Op het gebied van gegevensbestendigheid is de nauwkeurigheid van ransomware-detectie verbeterd van 99,9% naar 99,99%. Bovendien vergemakkelijkt de data fabric-capaciteit het beheer van datamiddelen.

Tegelijkertijd stimuleren innovaties op het gebied van opslagmedia duurzame ontwikkeling. Huawei's onlangs uitgebrachte SSD's met hoge capaciteit bieden 10 keer meer capaciteit met dezelfde schijfgrootte, waardoor het energieverbruik van een datacenter verder kan worden beperkt. Met een capaciteit van 128 TB per schijf verbruiken de nieuwe SSD's 88% minder opslagruimte en 92% minder energie dan de SSD's van vergelijkbare leveranciers bij het opslaan van elke PB aan gegevens.

Om klaar te zijn voor AI, moeten bedrijven 'data-ready' zijn. Het wereldwijde bestandssysteem Omni-Dataverse dat in de DME is ingebouwd, maakt bedrijfsgegevens zichtbaar, beheerbaar en mobiel in verschillende regio's, wat een solide basis vormt voor AI-data lake-opslag voor ondernemingen.

Dr. Peter Zhou eindigde met het benadrukken van het streven van Huawei naar een nieuwe definitie van gegevensopslag die zich richt op de uitdagingen en eisen van de klant in het tijdperk van 'data awakening', en naar het bouwen van toonaangevende AI-ready data-infrastructuur met het oog op grotere waarde voor de klant.

