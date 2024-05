BERLIN, 15 mai 2024 /PRNewswire/ -- Lors du Forum sur l'infrastructure des données innovantes de Huawei 2024 à Berlin , Peter Zhou, vice-président de Huawei et président de la gamme de produits de stockage de données de Huawei, a présenté les dernières réflexions de Huawei dans son exposé intitulé « Redéfinir le stockage des données à l'ère de l'éveil des données ».

Dr. Peter Zhou, Vice President of Huawei and President of Huawei Data Storage Product Line, delivering a speech

L'IA s'apprête à révolutionner le stockage traditionnel des données, en se concentrant non seulement sur les performances, la fiabilité et le paradigme des données, mais également sur l'évolutivité, la durabilité et le tissu de données, a déclaré M. Zhou. À l'ère de l'éveil des données, a-t-il ajouté, Huawei redéfinira le stockage des données grâce à une innovation de pointe dans les six dimensions suivantes :

Ultraperformance : Huawei améliore les performances de stockage d'un facteur 10 par rapport au stockage traditionnel. Le stockage prend également en charge la bande passante en Po/s et 100 millions d'IOPS, ce qui améliore considérablement l'efficacité de l'ensemble du processus d'IA générative. Résilience des données : L'architecture et les technologies innovantes assurent une fiabilité élevée de 99,9999 %. Le moteur de détection de ransomwares intégré porte la précision de détection à 99,99 %. Même le temps de récupération des points de contrôle pendant la formation de l'IA est réduit à moins d'une minute. Nouveau paradigme de données : Les données du tenseur multidimensionnel sont activées pour permettre une recherche rapide des données via un moteur de recherche intelligent. La technologie de génération augmentée de récupération (RAG) fonctionne avec la base de connaissances intégrée pour éliminer les hallucinations dans les grands modèles d'IA. Évolutivité : Un seul cluster de stockage peut être mis à l'échelle pour atteindre une capacité de niveau Eo et chaque moteur peut être mis à l'échelle avec davantage de GPU, de PDU ou de NPU pour le calcul près du stockage. Durabilité : Les innovations en matière de supports et d'appareils de stockage ont permis d'obtenir une efficacité énergétique de stockage (moins de 1 watt/To) et une densité de stockage (supérieure à 1 Po/U) exceptionnelles. Tissu de données : Les capacités de gestion des métadonnées de stockage et de recherche permettent une visibilité et une gestion globale des données, ainsi qu'une mobilité des données 10 fois plus efficace.

Ces six dimensions sont à l'origine de la philosophie qui a orienté le lancement récent de l'OceanStor A800 haute performance, qui vient compléter les modèles de stockage de la série A de Huawei OceanStor. Conçu pour les applications d'IA, l'OceanStor A800 peut augmenter l'utilisation des clusters d'IA de 30 %, et en ce qui concerne les performances, il fournit une bande passante et un IOPS élevés, qui sont quatre à huit fois supérieurs à ceux de ses homologues. En ce qui concerne l'évolutivité, l'OceanStor A800 permet d'atteindre une capacité de niveau Eo avec jusqu'à 512 contrôleurs, ainsi que la mise à l'échelle jusqu'à un maximum de 4 096 cartes informatiques. Quant à l'économie d'espace et d'énergie, il atteint une densité de stockage exceptionnelle de 1 Po/U et une efficacité énergétique de 0,7 W/To. Il fournit également un nouveau paradigme de données avec un indice vectoriel, des données de tenseur et la RAG. En termes de résilience des données, la précision de la détection des ransomwares est améliorée, passant de 99,9 % à 99,99 %. De plus, la capacité du tissu de données facilite la gestion des actifs de données.

Parallèlement, les innovations en matière de supports de stockage favorisent le développement durable. Les nouveaux disques SSD haute capacité de Huawei offrent 10 fois plus de capacité pour une taille de disque identique, ce qui permet de réduire davantage la consommation d'énergie d'un centre de données. Avec une capacité de 128 To par disque, les nouveaux disques SSD consomment 88 % d'espace de stockage et 92 % d'énergie en moins que les disques SSD des autres fournisseurs pour le stockage d'un Po de données.

Pour être prêtes pour l'IA, les entreprises doivent être prêtes pour les données. Le système mondial de fichiers Omni-Dataverse intégré au DME rend les actifs de données d'entreprise visibles, gérables et mobiles dans toutes les régions, créant ainsi une base solide de stockage de lac de données d'IA pour les entreprises.

Peter Zhou a conclu en soulignant l'engagement de Huawei à redéfinir le stockage de données en mettant l'accent sur les défis et les demandes des clients à l'ère de l'éveil des données, et en construisant une infrastructure de données de pointe prête à l'IA afin d'accroître la valeur pour les clients.