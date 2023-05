Verida e Polygon ID trazem credenciais de conhecimento zero convencionais

Verida lança a primeira carteira de criptomoedas móvel compatível com credenciais de conhecimento zero emitidas por meio do Polygon ID.

Milhões de usuários do Polygon agora têm acesso a uma carteira móvel completa para gerenciar sua identidade digital, credenciais de conhecimento zero e criptomoedas.

Os indivíduos podem provar seus direitos de acesso a aplicativos e contratos inteligentes sem revelar dados pessoais desnecessários.

SYDNEY, 11 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Verida (https://www.verida.io) integrou o Polygon ID na Verida Wallet para se tornar a primeira carteira de criptomoedas móvel a oferecer suporte a credenciais de conhecimento zero do Polygon ID. Os usuários da carteira podem gerenciar identidades digitais e acessar os ativos da blockchain Polygon, preservando sua privacidade.

Verida e Polygon ID trazem credenciais de conhecimento neutro para o mainstream

A colaboração da Verida e do Polygon ID permitirá que uma nova geração de dApps em DeFi, DAOs e GameFi utilize com segurança a reputação pessoal e a identidade do mundo real. Os casos de uso inicial incluem resistência à Sybil, acesso baseado em função da comunidade, prova de reputação, DeFi em conformidade com a regulamentação e prova de ativos do mundo real, como verificação da renda mensal para acessar empréstimos DeFi subgarantidos.

As credenciais do Polygon ID são protegidas pela Verida Network, a primeira rede de dados autossoberana desenvolvida para web3. As credenciais são criptografadas no dispositivo do usuário e armazenadas em nós de armazenamento com reconhecimento de região que só podem ser acessados (ou excluídos permanentemente) por meio da chave privada do usuário.

"Com a crescente importância da privacidade on-line, os indivíduos devem controlar seus dados pessoais e identidades digitais", disse o CEO e cofundador da Verida, Chris Were. "Precisamos de processos de verificação eficientes que protejam contra a falsificação sem expor informações confidenciais, e é exatamente isso que essa colaboração com o Polygon ID fornece."

A Verida Wallet permite que os usuários provem sua identidade ou compartilhem informações específicas sem revelar nenhum dado pessoal desnecessário. Ela também oferece recursos avançados, como gerenciamento de identidade, gerenciamento de dados criptografados e uma caixa de entrada segura.

"O Polygon ID prevê um mercado para credenciais onde é mais fácil criar relacionamentos confiáveis entre usuários e aplicativos. A experiência perfeita do usuário da Verida é essencial para criar identidades confiáveis e autossoberanas e estamos muito entusiasmados por tê-las em nosso ecossistema", disse Sebastian Rodriguez, vice-presidente de produtos do Polygon ID. "Juntos, estamos moldando o futuro das identidades confiáveis e promovendo um cenário digital mais seguro para todos".

Baixe a Verida Wallet para iOS ou Android em verida.io.

Sobre a Verida

A Verida Wallet é uma carteira de criptomoedas móvel de autocustódia onde os usuários podem gerenciar suas identidades descentralizadas autossoberanas e dados pessoais criptografados, todos protegidos pela Verida Network.

