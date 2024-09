VeriPark reçoit le prix Inner Circle 2024/2025 de Microsoft Business Applications et rejoint le Partner Advisory Council

LONDRES, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- VeriPark, un partenaire de solutions Microsoft dans le secteur des services financiers, a été sélectionné pour le prix Inner Circle 2024-2025 de Microsoft Business Applications et le Financial Services Partner Advisory Council de Microsoft.

La participation à Inner Circle repose sur les ventes qui placent VeriPark dans le peloton de tête du réseau mondial de partenaires Business Applications de Microsoft. Les membres de l'Inner Circle sont réputés pour leurs performances de haut niveau en proposant des solutions innovantes qui aident les organisations à exceller.

Ozkan Erener, PDG de VeriPark : « Nous sommes honorés d'être une fois de plus reconnus par Microsoft pour notre engagement à favoriser la transformation numérique de nos clients. Notre partenariat étroit avec Microsoft nous permet d'exploiter les dernières technologies pour révolutionner le secteur des services financiers. Cette reconnaissance souligne le succès de notre stratégie de collaboration et de notre exécution. »

VeriPark a rejoint le cercle restreint de Microsoft en 2011 et a depuis fourni des solutions innovantes qui aident les institutions financières à obtenir un avantage concurrentiel. En s'appuyant sur la plateforme Microsoft, VeriPark continue d'offrir des services et des solutions inégalés à ses clients.

« Les partenaires qui atteignent l'Inner Circle démontrent un impact exceptionnel en aidant les clients à accélérer leur IA et leur transformation numérique avec Dynamics 365 et Power Platform », a déclaré Peter Jensen, Microsoft Business Application Partner Strategy Lead. « Les partenaires du programme Microsoft AI Cloud Partner Program qui obtiennent la distinction Inner Circle de Business Application se distinguent par leur connaissance approfondie de l'IA, du cloud et de l'industrie. »

En outre, la sélection de VeriPark pour le Financial ServicesPartner Advisory Council souligne son rôle dans l'élaboration des stratégies de Microsoft en matière de services financiers et de feuilles de route pour les produits. En tant que membre du PAC, VeriPark fournira des informations en retour sur les solutions de services financiers de Microsoft et obtiendra des informations préliminaires sur les futures feuilles de route.

À propos de VeriPark

VeriPark est un fournisseur de solutions globales qui permet aux institutions financières de devenir des leaders numériques en plaçant l'expérience client au cœur de la transformation numérique. La suite « Intelligent Customer Experience » de VeriPark offre des parcours clients de classe mondiale sur les canaux numériques et assistés.

Avec ses principaux bureaux situés au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, l'entreprise aide les institutions financières à améliorer leurs capacités d'acquisition, de fidélisation et de vente croisée des clients. Leurs solutions éprouvées, sécurisées et évolutives couvrent l'engagement client, la livraison omni-canal, l'automatisation des succursales et l'octroi de prêts. VeriPark collabore avec ses clients en élaborant des stratégies et des solutions technologiques innovantes, qui ont un impact sur des millions de personnes chaque jour, concrétisant ainsi la promesse de la transformation numérique.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447880/VeriPark_Logo.jpg