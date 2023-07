Véritable accélérateur pour le secteur de l'HoReCa, le salon HOTELEX Shanghai 2023 se conclut avec succès

SHANGHAI, 1er juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le salon HOTELEX Shanghai International Hospitality Equipment & Foodservice Expo, le plus grand salon du secteur de l'HoReCa, a pris fin le 1er juin au National Exhibition and Convention Center (à Shanghai) dans le contexte d'une forte reprise de la consommation et de l'économie.

Plus de 3 000 exposants ont présenté plus de 150 000 pièces pendant l'événement de quatre jours, qui a accueilli 245 000 visiteurs sur ses 15 pavillons. L'HOTELEX Shanghai 2023 s'étend sur une superficie de 400 000 mètres carrés et était divisé en 12 catégories, à savoir les équipements et matériel de cuisine, le matériel de table, les aliments et boissons, le café et le thé, les équipements et matériaux pour les crèmes glacées, les équipements et matériaux de cuisson, les vins et spiritueux, les emballages pour aliments et des boissons, la conception et l'assistance pour les aliments et les boissons, les ressources pour les franchises et des chaînes.

L'HOTELEX agit comme un baromètre des marchés chinois du café et du thé. En 2021, l'échelle du marché chinois du café a atteint les 381,7 milliards de yuans ; des marques ont commencé à adopter une conception « omnicanale », des chaînes de marques hors ligne se sont déployées en ligne, et les catégories en ligne ont quant à elles commencé à ouvrir des boutiques physiques, ce qui a permis de toucher activement les consommateurs de différentes manières afin d'accroître leur publicité et leur influence. Selon iResearch Consulting, le marché chinois du café est entré dans une phase de développement rapide, l'industrie devrait maintenir un taux de croissance de 27,2 %, et le marché chinois du café atteindra la valeur d'un billion de yuans en 2025.

Après le deuxième trimestre de 2023, l'enthousiasme de la consommation chinoise devrait s'enflammer, et la taille du marché des nouvelles boissons à base de thé en 2023 devrait reprendre pour atteindre les 145 milliards de yuans, retrouvant ainsi un taux de croissance composé sur trois ans de près de 20 %. Outre le taux de croissance historique, l'on estime que d'ici 2028, la taille du nouveau marché chinois du thé devrait dépasser les 250 milliards de yuans, et un taux de croissance composé d'environ 12 % entre 2023 et 2028.

L'HOTELEX Shanghai a rassemblé les entreprises en aval et en amont des industries du café et du thé. Plus de 800 marques ont présenté leurs nouveaux produits - grains de café, machines à café, thé et autres matières premières associées - sur le site de l'HOTELEX. Parmi les activités diversifiées, un festival international du café et de l'alimentation de Shanghai organisé pendant le salon a rassemblé plus de 300 cafés-boutiques qui ont présenté leurs produits, invitant les amateurs de café à partager ensemble la culture du café. L'HOTELEX organise également un concours de boissons à la mode et une série de concours mondiaux de café pour promouvoir l'intégration profonde et l'innovation dans l'industrie du café et du thé.

L'HOTELEX Shanghai 2023, étendu et amélioré cette année, est parvenu à agir comme un « accélérateur » du développement de haute qualité du marché de l'hôtellerie et de la restauration, un « incubateur » de nouveaux types de scènes de consommation, un catalyseur d'opportunités commerciales et un activateur du marché de la consommation. Saisissez votre chance et entrez sur le marché chinois avec l'HOTELEX Shanghai 2024 !

Contactez-nous

Stand de commande :

Alex Ni

Tél. : +86 21 3339 2242

[email protected]

Conseils aux médias et aux visiteurs :

Lizzy Chen

Tél. : +86 21 3339 2566

[email protected]

SOURCE HOTELEX