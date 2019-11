Veritas assina acordo com GENOMIKA, um dos principais laboratórios de testes genéticos do Brasil, para sequenciamento completo de genoma

Com esta iniciativa, a GENOMIKA reforça e completa sua oferta de testes genéticos com a Veritas, empresa líder mundial. O acordo inclui sequenciamento, análise e interpretação do genoma, treinamento e suporte aos especialistas da GENOMIKA para oferecer orientação genética aos usuários finais.

João Bosco, PhD, diretor executivo e gerente técnico da GENOMIKA, declarou: "Somos o laboratório especializado de referência em testes e diagnósticos genéticos no Brasil e com este acordo nos associamos à líder mundial de sequenciamento genético com dois objetivos: saúde e diagnóstico clínico".

Através deste acordo, a Veritas Intercontinental, uma filial da Veritas Genetics, "The Genome Company", oferecerá sua expertise em consultoria e diagnóstico genético, execução de sequenciamento de genoma e sua interpretação e realizará o treinamento da equipe especializada do GENOMIKA.

De acordo com Javier de Echevarría, CEO da Veritas Intercontinental, "Este acordo facilitará o acesso do público em geral ao sequenciamento completo de genoma, criando um antes e um depois na medicina preventiva no Brasil. A GENOMIKA um dos laboratórios de referência no país na área de genética e sua força será decisiva".

Gabriela Becker, diretora da Veritas no Brasil, que conta com um escritório em São Paulo, diz que "por meio desse acordo, muitas pessoas no Brasil poderão finalmente conhecer o risco de desenvolver muitas doenças relevantes, o qual herança genética seus filhos podem herdar. Estamos muito orgulhosos de nossa colaboração com a Genomika".

Pioneirismo

Criado por especialistas em biologia molecular e informação tecnológica, a GENOMIKA nasceu para inovar no campo dos testes genéticos e imunológicos. As suas principais áreas de especialização são oncologia, doenças raras e hereditárias, bem-estar e saúde e avaliação neonatal. Genomika é o laboratório de genética do Hospital Israelense Albert Einstein.

Três anos oferecendo análise de genoma

Há mais de três anos, a Veritas comercializa o sequenciamento completo de genoma e sua interpretação. A sua filosofia é ajudar as pessoas a terem uma vida mais longa e saudável graças às informações oferecida pelo myGenome.

Médicos e cientistas de todo o mundo concordam que o sequenciamento completo de genoma substituirá em breve o resto dos testes genéticos, pois oferece um poderoso recurso para a vida. A partir do sequenciamento único, os usuários terão informações praticas que os ajudarão com planejamento familiar, controle de risco de doenças e a ter uma vida mais saudável e longa.

Graças à Veritas, o sequenciamento já é um "produto de consumo". Até recentemente, o problema estava no preço do sequenciamento e na capacidade de lidar e interpretar grandes quantidades de informações. A Veritas solucionou estas questões oferecendo aos consumidores e médicos o sequenciamento completo de genoma, sua interpretação, orientação genética, serviços de armazenamento de informações e seu gerenciamento para pesquisa médica.

A Veritas oferece aos consumidores e médicos o sequenciamento completo do genoma, sua interpretação e aconselhamento genético, serviços de armazenamento de informações e seu gerenciamento para pesquisas médicas, com base em sua própria tecnologia.

Sobre a Veritas Intercontinental

A Veritas Intercontinental é a filial internacional da Veritas Genetics, The Genome Company, que opera na Europa, América Latina, Japão e Emirados. Sua missão é promover o sequenciamento genético completo e oferecer às pessoas informações que possibilitem aumentar a qualidade e a duração de suas vidas e as de suas famílias, mudando a visão global sobre genética.

A Veritas foi uma das primeiras empresas a oferecer sequenciamento completo de genoma e interpretação para consumidores e seus médicos. A empresa lidera o campo da genética, expandindo os limites da ciência e da tecnologia e reduzindo os custos de sequenciamento de genoma.

A Veritas foi fundada em 2014 por líderes na área da genômica da Harvard Medical School. Ela opera em todo o mundo a partir de seus escritórios nos Estados Unidos e na Europa. A empresa foi reconhecida pela MIT Technology Review como uma das 50 Empresas Mais Inteligentes em 2016 e 2017, pela Fast Company como uma das empresas mais inovadoras do mundo na área de saúde em 2018, e pela CNBC como uma das 50 Empresa Revolucionárias em 2018 e 2019.

Para mais informações:

https://www.veritasint.com

https://www.genomika.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1020046/Firma_acuerdo_Veritas_y_Genomika.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/876462/Veritas_Intercontinental_Logo.jpg

Contatos:

+34 915-623-675

+55 114-280-2758

info@veritasint.com

FONTE Veritas Intercontinental

SOURCE Veritas Intercontinental