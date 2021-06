Veritas Intercontinental : La génétique permet d'identifier le risque génétique cardiovasculaire et de prévenir les accidents cardiaques comme ceux qui ont défrayer l'actualité ces derniers jours

- La génétique permet d'étudier les risques liés aux maladies cardiovasculaires héréditaires, avec une pertinence particulière pour les cardiomyopathies, les arythmies et les syndromes d'atteinte vasculaire qui peuvent comporter un risque de mort subite.

- Le service myCardio conçu par Veritas Intercontinental, une société spécialisée dans l'étude de la prédisposition génétique, comprend tous les gènes recommandés par l'American Heart Association (AHA), analysant 100 gènes en fonction de leur relation avec différentes maladies cardiaques héréditaires.

- Le diagnostic génétique permet de référer le patient à un spécialiste de la maladie cardiaque détectée, ce qui permet une prise en charge appropriée du patient et un conseil génétique pour les membres de la famille.

MADRID, 22 juin 2021 /PRNewswire/ -- Nous avons récemment été les témoins, une fois de plus, de la crise cardiaque d'un athlète professionnel durant un match. Ce type d'incidence et les conséquences fatales possibles découlent de la constitution génétique d'une personne. La génétique permet désormais de savoir si une personne présente un risque élevé de souffrir de ce type d'accident cardiovasculaire et d'éviter l'une des principales causes de décès dans le monde, avec plus de 17 millions de décès chaque année.

Le rôle de la génétique comme élément diagnostique est fondamental depuis plusieurs années, comme l'explique le Dr Izquierdo, médecin-chef de Veritas Intercontinental : « La mort subite cardiaque (ou MSC) est principalement due à des pathologies coronariennes, en particulier chez les patients de plus de 40 ans. Toutefois, chez les patients plus jeunes, comme de nombreux athlètes professionnels de haut niveau, la contribution des facteurs génétiques à la pathogenèse de la MSC est un facteur clé, puisque nous trouvons généralement à son origine un schéma clair de l'héritage familial, comme les cardiomyopathies ou les canalopathies. »

Pour aider à la détection et à la prévention des maladies cardiovasculaires (MCV), Veritas Intercontinental offre le service de génétique myCardio, un service innovant de séquençage et d'interprétation de l'exome, axé sur les gènes liés aux maladies cardiaques héréditaires.

L'analyse comprend tous les gènes recommandés par l'American Heart Association (AHA), analysant 100 gènes en fonction de leur relation avec différentes maladies cardiaques héréditaires. Le service comprend des conseils génétiques pour le spécialiste prescripteur, ce qui est essentiel pour l'interprétation correcte des résultats et la gestion clinique du patient.

« myCardio », explique le Dr Luis Izquierdo, « permet de s'attaquer aux principaux types de troubles cardiaques d'origine héréditaire et offre des informations extrêmement précieuses pour éviter la maladie ou la traiter de manière beaucoup plus efficace. Jusqu'à présent, les tests génétiques liés aux cardiopathies héréditaires ont été très axés sur certaines pathologies, alors qu'il a été démontré qu'il existe de nombreuses interactions entre différentes affections cardiaques. myCardio permet une approche globale des maladies cardiaques, avec une nouvelle perspective qui s'est avérée beaucoup plus efficace. »

Points forts

Le séquençage de l'exome entier (WES, « whole exome sequencing ») est l'outil le plus approprié pour traiter l'hétérogénéité génétique présente dans les maladies cardiovasculaires héréditaires. Des études récentes montrent une amélioration très significative de la performance diagnostique à l'aide du séquençage de l'exome par rapport au séquençage de panel, puisque l'on observe un nombre élevé de cas dans lesquels plusieurs mutations sont enregistrées simultanément. Les avantages de l'exome sont plus importants dans les cas où il n'y a pas de soupçon clinique élevé, ainsi que ceux dans lesquels le patient a été récupéré après un épisode de mort subite.

Le service couvre l'étude de la prédisposition héréditaire aux cardiomyopathies primaires, cardiomyopathies métaboliques, canalopathies et arythmies, syndromes avec affection vasculaire, rasopathies, autres syndromes liés aux maladies cardiaques et autres facteurs de risque (cardiopathie ischémique) comme l'hypercholestérolémie familiale.

À propos de Veritas Intercontinental

Veritas Intercontinental a été fondée en 2018 par le Dr Luis Izquierdo, le Dr Vincenzo Cirigliano et Javier de Echevarría, qui ont accumulé une vaste expérience dans le domaine de la génétique, du diagnostic et de la biotechnologie. Veritas Intercontinental était initialement liée à Veritas Genetics, une entreprise fondée en 2014 par le professeur George Church, l'un des pionniers de la médecine préventive. Veritas est née dans le but de mettre le séquençage du génome et l'interprétation clinique à la disposition de tous comme outil de prévention des maladies et d'amélioration de la santé et de la qualité de vie.

Depuis sa création, Veritas Intercontinental a dirigé l'activité et le développement du marché Veritas en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et au Japon, dans le but de faire de la génomique un outil quotidien utilisé pour la gestion proactive des soins de santé.

S'appuyant sur son leadership dans l'application de la médecine génomique préventive (myGenome), Veritas Intercontinental a étendu son offre à d'autres domaines tels que la médecine périnatale (myPrenatal -dépistage prénatal non invasif ou DPNI- et myNewborn -dépistage néonatal-), l'oncologie (myCancerRisk) ou les pathologies cardiovasculaires (myCardio), devenant ainsi la référence en matière de services avancés de génomique.

