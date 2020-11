Veritas propose la réalisation d'une analyse génomique pour déterminer la réaction d'un individu à la COVID-19

MADRID, 30 novembre 2020 /PRNewswire/ --

Les facteurs génétiques peuvent déterminer la réaction possible d'un individu à une infection, indépendamment de son âge et des pathologies préexistantes. Grâce à l'analyse, nous pouvons mieux comprendre pourquoi certaines personnes présentent des symptômes mineurs ou inexistants et d'autres souffrent de complications graves.

Le test COVID-19 Risk peut être réalisé en utilisant le séquençage du génome entier ou de l'exome, et comprend l'analyse de gènes complets associés à des complications graves en cas d'infection par la COVID-19. Ces informations sont précieuses et permettent de personnaliser le traitement à administrer à un individu atteint par la COVID-19.

L'analyse porte sur trois groupes de variants génomiques, le premier groupe identifiant ceux liés aux médicaments utilisés pour traiter la COVID-19. Le deuxième groupe étudie les facteurs qui causent des complications métaboliques ou thrombotiques réversibles. Le dernier groupe étudie les facteurs génétiques liés aux complications cardiopulmonaires en cas d'infection par le SRAS-CoV-2.

Veritas Intercontinental lance son nouveau service d'analyse de la réaction individuelle à la COVID-19 par séquençage du génome entier ou de l'exome entier dans le but de personnaliser le traitement afin d'éviter les complications médicales.

Un échantillon de salive est utilisé pour effectuer l'analyse afin que chacun puisse accéder facilement au service via Veritas ou le réseau de partenaires Veritas. Ceux dont le génome a déjà été séquencé dans myGenome par le service de génomique de Veritas peuvent obtenir l'étude sur la COVID-19 en permettant à Veritas de réanalyser leurs informations existantes sans avoir à prélever un échantillon.

Depuis le début de la pandémie, différents progrès scientifiques ont permis d'identifier des facteurs génétiques liés aux formes les plus graves de la COVID-19. Ces facteurs sont généralement liés à d'autres pathologies qu'un individu donné présente mais qu'il peut ne pas avoir pleinement développées. Les pathologies liées à des facteurs génétiques peuvent accroître le risque de complications liées à une infection par le SRAS–CoV–2.

Les résultats de cette étude génétique peuvent fournir au professionnel de santé des informations permettant de prévoir la prise en charge susceptible de réduire la morbidité et la mortalité associées au traitement contre la COVID-19.

Le test COVID-19 Risk analyse les gènes avec suffisamment de preuves scientifiques et offre des informations précises sur trois groupes de pathologies. Le premier groupe identifie les médicaments utilisés pour traiter la maladie. Le deuxième groupe étudie les facteurs qui provoquent des crises métaboliques ou thrombotiques réversibles. Le troisième groupe étudie les facteurs génétiques liés aux maladies qui causent des complications cardiopulmonaires.

Selon le Dr Luis Izquierdo, généticien clinique et médecin en chef de Veritas Intercontinental, les facteurs génétiques sont décisifs pour comprendre les différentes réactions que nous observons chez les patients présentant des caractéristiques similaires. « Ce test, indique-t-il, est très important car les personnes ayant des variants pathogènes dans ces gènes présentent un risque plus élevé de complications. Cette information permet donc à un médecin spécialiste de personnaliser le traitement en cas d'infection par la COVID-19. Par exemple, les porteurs de variants pathogènes liés au syndrome du QT long peuvent présenter des arythmies cardiaques pour la première fois après avoir pris des médicaments pour traiter la COVID-19.

L'analyse COVID-19 Risk pour les patients ayant été soumis à l'examen myGenome peut être achetée en tant que service autonome ou dans le cadre du nouveau modèle d'abonnement annuel de Veritas appelé « Genome Life ». Genome Life est un service qui fournit des mises à jour continues en utilisant les données déjà séquencées d'un client myGenome. Le service offre la possibilité d'accéder à l'équipe Veritas Advanced Genomic Services en fournissant aux clients une séance annuelle de conseil génétique, l'évaluation gratuite d'études supplémentaires et l'accès à un service de soutien génétique, intitulé « Talk to the Experts », où les patients peuvent envoyer leurs demandes de renseignements sur la façon d'optimiser les avantages de leurs informations génétiques.

