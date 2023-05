Veritone acquiert Broadbean, signe d'un engagement mondial plus profond pour les solutions de ressources humaines basées sur l'IA de Veritone

DENVER, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- Veritone, Inc . (NASDAQ : VERI) (« Veritone » ou la « société »), leader des logiciels et services d'IA d'entreprise, a annoncé aujourd'hui son accord d'acquisition de Broadbean , un leader mondial de la technologie de logiciel-service (SaaS) qui rend l'acquisition et l'engagement des talents plus faciles, plus rapides et plus efficaces, de CareerBuilder. Couvrant plus de 180 pays, desservant plus de 3 000 clients et intégrée à plus de 100 partenaires de systèmes de suivi des candidats (ATS), l'acquisition stratégique de Broadbean élargira les offres de solutions de ressources humaines alimentées par l'IA de Veritone et s'appuiera sur l'acquisition de PandoLogic par Veritone en 2022. La contrepartie totale versée sera de 52,5 millions de dollars en espèces sur une base sans trésorerie et sans dette. L'acquisition devrait être immédiatement rentable pour les opérations de Veritone et, sur une base autonome, devrait générer des revenus SaaS et GAAP de plus de 35,0 millions de dollars sur une base annualisée, tout en contribuant à des marges EBITDA attrayantes.

Les solutions RH innovantes de Veritone permettent d'accroître l'efficacité du processus de recrutementt

Broadbean et PandoLogic occupent tous deux des positions de leader sur le marché en pleine évolution de l'acquisition de talents, qui est évalué à 36,1 milliards de dollars au niveau mondial en 2022, selon Staffing Industry Analysts. En utilisant des outils de recrutement IA pour engager les demandeurs d'emploi, Veritone HR Solutions accélérera l'efficacité des employeurs en matière d'embauche grâce à des décisions d'embauche avancées basées sur des données et à l'automatisation des processus. Avec plus de la moitié du chiffre d'affaires de Broadbean provenant de l'extérieur de l'Amérique du Nord, les offres combinées accéléreront encore l'expansion géographique de Veritone et répondront aux défis posés par les exigences actuelles en matière de recrutement à distance et hybride.

L'acquisition de Broadbean ajoutera plus de 5 milliards de points de données sur les performances mondiales des annonces d'emploi aux algorithmes et analyses d'IA de Veritone, ce qui permettra à Veritone d'améliorer encore les informations sur le recrutement pour les clients et d'étendre les améliorations basées sur l'IA à l'ensemble de l'entreprise.

« Cette acquisition transformatrice signifie l'approche ciblée de Veritone pour étendre et mettre à l'échelle notre portefeuille de solutions RH alimentées par l'IA à l'échelle mondiale », a déclaré Ryan Steelberg, président et chef de la direction de Veritone. « L'acquisition s'appuiera sur la force de notre croissance organique, élargira notre marché potentiel de solutions RH, devrait être immédiatement rentable et débloquera de nouvelles opportunités de croissance et de développement des ventes à mesure que Veritone intégrera la technologie de recrutement de PandoLogic dans le logiciel et le réseau de distribution mondial de Broadbean. L'association de nos sociétés permettra d'étendre la portée de la technologie d'IA de pointe et des solutions SaaS RH à l'échelle mondiale aux plus grands employeurs multinationaux qui ont besoin de solutions de ressources humaines et de recrutement plus efficaces et plus évolutives. »

« Nous pensons que l'échelle financière et l'effet de levier supplémentaires, ainsi que l'expansion du produit dans plus de 100 partenaires ATS, nous permettront d'accélérer l'adoption et l'utilisation de notre IA via la technologie programmatique de PandoLogic », a ajouté Steelberg « Les deux entreprises sont des leaders sur les marchés des ressources humaines et de l'acquisition de talents, y compris la présence mondiale de Broadbean avec plus de 3 000 clients. Nous sommes ravis de ces perspectives et nous souhaitons la bienvenue à l'équipe talentueuse de Broadbean au sein de Veritone. »

« Avec notre vision commune des solutions technologiques axées sur les RH et un alignement culturel fort, nous sommes impatients de faire partie de la famille Veritone », a déclaré Alex Fourlis, président de Broadbean, qui occupera un nouveau rôle de haute direction au sein de l'entreprise combinée après la clôture de la transaction. « Nous sommes convaincus que les capacités de Veritone en matière d'IA et notre portefeuille combiné contribueront à libérer de la valeur dans l'écosystème des données de performance, des clients et des partenaires de Broadbean. »

Après la clôture, les activités combinées de Broadbean et de PandoLogic seront intégrées et rebaptisées Veritone HR Solutions. Cela permettra à Veritone de mieux servir ses clients nouveaux et existants avec une gamme plus large de solutions basées sur les ressources humaines, de gagner en efficacité et de disposer d'une équipe de commercialisation ayant une plus grande présence géographique.

Parallèlement à cette acquisition, Veritone annonce plusieurs changements au sein de son activité HR Solutions. Terry Baker a quitté son poste de président et président-directeur général de PandoLogic, filiale de Veritone, et a accepté un nouveau rôle en tant que conseiller indépendant de Veritone, soutenant l'activité HR Solutions de Veritone. De plus, Veritone a nommé Matthew O'Connor au poste de directeur des revenus de Veritone HR Solutions.

UBS Investment Bank est le seul conseiller financier de Veritone. Cooley LLP est le conseiller juridique de Veritone. PJT Partners et LionTree sont les conseillers financiers de CareerBuilder. Sidley Austin est le conseiller juridique de CareerBuilder.

SOURCE Broadbean