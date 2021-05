Veritran e FaceTec fecham parceria para oferecer soluções financeiras digitais seguras com biometria 3D

A Veritran continua a impulsionar a inovação disruptiva por meio de sua oferta de soluções digitais financeiras, incorporando a tecnologia de identificação 3D da FaceTec em sua suíte de segurança, adicionando uma nova proposta de proteção aos milhões de transações executadas diariamente por sua plataforma Low-Code. Com esta nova parceria, os clientes da Veritran terão acesso a uma solução líder em biometria 3D para onboarding digital, processos de login e autenticações de transações de pagamentos e transferências. A FaceTec também permitirá a integração com sistemas existentes de terceiros, gerando uma harmonia perfeita de criptografia de dados e ferramentas antifraude.

"Estamos contentes em expandir nossa presença global ao formar uma parceria com a Veritran para levar nossas ofertas biométricas líderes da indústria a um novo segmento de usuários finais", disse Kevin Alan Tussy, CEO da FaceTec. "Proteger os usuários contra ameaças cibernéticas, em constante evolução, e fornecer avanços tecnológicos, torna a experiência do cliente mais segura e fácil para fazer transações digitais dentro do aplicativo".

Com o objetivo de garantir que apenas usuários legítimos tenham acesso a contas confidenciais e às informações, o recurso Liveness da FaceTec verifica a identidade do usuário em tempo real, combinando o FaceMap 3D da pessoa com sua foto de identificação. Cada vez que o usuário acessa, a autenticação contínua da FaceTec de prova de vida (Liveness) compara seu novo FaceMap 3D com o inscrito. Se houver combinação (match), o acesso é concedido sem a necessidade de senha.

"Com o aumento no uso de aplicativos bancários devido à pandemia global COVID-19, a segurança dos aplicativos digitais é de extrema importância. Com a parceria da FaceTec passaremos a oferecer uma solução de autenticação facial 3D de escala mundial a todos os nossos clientes, já que o recurso está disponível em todo o mundo", disse Omar Arab, Diretor de Alianças Globais Estratégicas da Veritran.

O recurso já está disponível para clientes em todo o mundo.

Sobre a Veritran

A Veritran é uma empresa global que acelera e simplifica o desenvolvimento de soluções digitais por meio sua Enterprise Low-Code Platform.



Para impulsionar a transformação digital, a empresa integra novas tecnologias em sistemas legados para melhorar o tempo de implementação e os custos de desenvolvimento sem a necessidade de escrever uma única linha de código.



A plataforma Veritran é usada por mais de 50 clientes em todo o mundo, atingindo 25 milhões de usuários que executam com segurança 25 bilhões de transações anualmente.

Sobre FaceTec

Fundada em 2013 com escritórios em San Diego, Summerlin, São Paulo e Cingapura, a FaceTec é a fornecedora líder de software 3D de autenticação facial e está impulsionando a transformação tecnológica mundial de identificação digital. A Inteligência Artificial (AI) patenteada, e líder do setor, da FaceTec conecta com segurança o usuário ao vivo à sua conta digital, criando uma cadeia de confiança para aplicativos mobile e web com a melhor prova de vida certificada do mundo, com combinação de imagens, verificação de documentos e estimativa de idade.

