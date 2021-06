Veritran lança solução de pagamento por biometria facial

Por meio da tecnologia biométrica 3D, a solução permite autenticar a identidade do consumidor, que, por meio de um scan facial, poderá adquirir bens e serviços sem a necessidade do uso de cartões, dinheiro ou dispositivos móveis. A proposta é tornar o processo de pagamento invisível, seguro e sem atritos. Dessa forma, o esquecimento da carteira ou a falta de bateria no celular não será mais um problema quando uma pessoa deseja comprar um produto em um ponto de venda como, por exemplo, um supermercado.

O novo serviço Veritran pode ser usado por qualquer tipo de ponto de venda e é facilmente integrado a carteiras digitais pré-existentes, permitindo que os comerciantes acessem uma nova forma de pagamento por débito em conta, rápido e seguro.

"O lançamento do Pix e a chegada iminente do Open Finance quebraram enormes barreiras no sistema de pagamentos. Além dos desafios naturais da inclusão financeira e da demanda por soluções sem contato, há uma necessidade renovada de fornecer sistemas resilientes para eventualidades. Nesse contexto, criamos nossa solução de pagamento com biometria facial, que irá beneficiar tanto usuários quanto empresas, facilitando uma experiência fácil, rápida e sem atritos", afirma Wagner Martin, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Veritran Brasil.

Como funciona?

O novo serviço que a Veritran oferece às instituições bancárias consiste numa solução ponta a ponta que inclui as funcionalidades de cadastro biométrico (app para cadastro de consumidores finais), cobrança biométrica (app para comércios) e back office da tecnologia (para instituições bancárias).

É uma solução de autenticação de pagamento segura que oferece facilidades como melhorias no check-out, na decisão de compra, na experiência do cliente e no tempo de atendimento. Da mesma forma, reduz atritos e gargalos na hora da venda, bem como o custo da não venda por impossibilidade de pagamento sem qualquer tipo de meio físico.

Para acessar, o consumidor deve primeiro se cadastrar na solução por meio do aplicativo do seu banco, associando seus dados pessoais e a biometria facial à sua conta. Por parte dos lojistas, eles poderão cadastrar o serviço por meio das entidades bancárias que o oferecem e integrá-lo facilmente às suas opções de pagamento digital.

Então, o processo é extremamente simples: o consumidor pode optar por pagar com biometria em qualquer negócio aderido, disponibilizando seu CPF previamente associado às suas informações biométricas e autenticando sua identidade por meio de um escaneamento facial 3D.

O potencial dos pagamentos sem contato

Os pagamentos sem contato estão em ascensão em todo o mundo e especialmente no Brasil, foi identificado um grande aumento na sua utilização. De acordo com uma pesquisa realizada pela Bain & Company, em dezembro de 2020, 35% dos usuários já os usaram algum tipo de pagamento digital no último ano.

"A pandemia acelerou notavelmente a adoção de soluções digitais, fazendo com que mudanças no comportamento dos usuários, que levariam anos, acontecerem em meses. Os consumidores estão adotando, cada vez mais, novas formas de pagamento digital e buscando constantemente soluções inovadoras que obriguem o mercado financeiro a se transformar digitalmente para responder rapidamente às suas demandas e com elevada experiência de usuário. É aqui que entra a nossa nova solução. Na Veritran, acreditamos que existe um enorme potencial no mercado brasileiro para que os pagamentos sejam feitos por reconhecimento facial, sem elementos físicos, e vinculados a métodos inovadores como o Pix ou tradicionais como o débito em conta", finaliza Martin

