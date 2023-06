Veritran traz soluções para potencializar Open Finance no mercado brasileiro

A companhia apresentou no FEBRABAN TECH suas soluções de Global Onboarding e Digital Wallet multibanco e multifunções com novas features, como agregadores e painéis de consentimento, para que os bancos possam se destacar e fazer um upgrade na experiência do usuário, a segurança e compartilhamento de dados

SÃO PAULO, 28 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- As top cinco prioridades dos bancos brasileiros para o 2023 tem relação com o uso da tecnologia e a primeira é a análise e exploração dos dados obtidos via Open Finance, de acordo com um estudo da Deloitte realizado este ano para a FEBRABAN.

A tecnologia se tornou um fator determinante no futuro dos serviços financeiros. Atualmente, o foco não está apenas no objetivo final de uma transação financeira, mas sim na experiência completa como um serviço em si. Essa mudança é impulsionada, em parte, pelo conceito de Open Finance, que ampliou a competitividade dos serviços oferecidos pelos bancos aos seus clientes finais.

Dentro desse cenário, a Veritran, empresa global de tecnologia, pioneira no desenvolvimento de soluções digitais para a indústria financeira, apresentou na Febraban Tech desse ano suas soluções Open Finance ready de Global Onboarding e Digital Wallet multibanco e multifunções com novas features, como agregadores e painéis de consentimento. Com elas, os bancos poderão se destacar e fazer um upgrade na experiência do usuário, pudendo oferecer a seus clientes um processo mais fácil, seguro e transparente especialmente quando se trata de compartilhamento de dados.

Desde o início a experiência do usuário deve ser superlativa em termos de qualidade. O Onboarding e a identificação digital da Veritran é global, multicanal, modular, tem resposta em tempo real e controle de compliance e rastreabilidade, além de possibilitar a segmentação de audiências.

A outra solução é a Digital Wallet multibanco e multifunções. Uma carteira multidisciplinar com foco em uma experiência de usuário ágil, dinâmica e simples com funcionalidades como a transferências e pagamentos instantâneos, compra de recursos de jogos (com módulo cripto token transacionado via Pix), programas de fidelidade e gamificação, investimentos, criação de avatares e NFTs, recargas e acesso a cartões virtuais tokenizados, entre outros.

"Desde o princípio do Open Finance, fomos pioneiros na criação das funcionalidades mais importante para a expansão dos negócios, lançamos soluções multi-países, multi-idiomas, multi-moedas, multi-perfis e agora multi-bancário", explica Wagner Martin, vice-presidente de negócios da Veritran. "Uma solução, múltiplas experiencias. É esse o lema que nos impulsionou a criar esta wallet do futuro, que todos os segmentos de mercado desejam - independente da idade, interesses, perfil financeiro, emprego ou preferências de acessibilidade – e que possa cristalizar o fogo de cada usuário".

"Além da multiplicidade, a personalização é o que os clientes desejam e as soluções de negócios já devem ser customizadas conforme os comportamentos que conhecemos pelos dados dos clientes. Com isso, as carteiras digitais já são especializadas para gamers, clientes, investidores, crypto-investidores, enfim, várias possibilidades", acrescenta.

Entre as novas features, o Painel de Consentimento permite que as pessoas escolham quais dados compartilhar, com quais instituições e por quanto tempo. Por meio da funcionalidade, com o intuito de facilitar o compartilhamento de dados no contexto do Open Finance, é possível fornecer aos clientes de bancos digitais e fintechs um processo mais simples, seguro e transparente.

"Através do painel de consentimento, com transparência e controle, o processo se torna mais gerenciável, permitindo que o cliente se sinta verdadeiramente dono dos seus próprios dados. Hoje muita gente não dá consentimento porque não sabe como será o processo", reafirma Wagner Martin.

Por fim, os Agregadores são funções que permitem aos usuários organizar as informações de todas as suas contas e cartões de crédito em uma mesma plataforma. Eles possibilitam que o usuário centralize todas as contas, faça pagamentos e gerencie saldos e investimentos mesmo que os produtos sejam de bancos diferentes.

No momento, estes dois conceitos relacionados são considerados como os pilares da evolução do Open Finance e podem se integrar na solução financeira digital mais cobiçada no Basil, a wallet.

"O Open Finance gera valor para os bancos principalmente porque permite oferecer mais produtos financeiros e conhecer melhor o contexto do cliente. Do ponto de vista dos usuários, é importante que haja disponibilidade de experiencias tecnológicas apropriadas no setor financeiro para que seus objetivos sejam atingidos. A chave está na oferta de soluções flexíveis que tornem isso realidade", sintetiza Martin.

O principal objetivo das novas soluções é ajudar as instituições a oferecerem aos seus clientes um serviço descomplicado, consistente, seguro e sem limitações geográficas, que permite fidelizar clientes e ampliar oportunidades.

Em um debate realizado no estande da Veritran, ao lado de KPMG, Fábio Lacerda, sócio da área de gestão de riscos financeiros da KPMG, também ressaltou que "o Brasil tem sido um destaque mundial pelo aumento significativo da sua da população bancarizada nos últimos anos". Nessa linha, Fábio afirma que "agora os bancos e instituições de pagamentos necessitam avançar ainda mais na compreensão das peculiaridades das suas bases de clientes, para conseguirem oferecer os melhores produtos e serviços, pelos menores preços e com toda a segurança digital necessária". Para o Sócio da KPMG, é preciso entender que o conceito de "conheça seu cliente (KYC)" não pode ser visto apenas como um procedimento de PLD, mas também em uma conotação estratégica, considerando o ambiente de competição pela preferência de um cliente que hoje tem acesso a múltiplas contas em diferentes instituições.

Sobre a Veritran

Somos uma empresa global de tecnologia dedicada a simplificar as experiências bancárias. Por meio de nossas soluções de negócios, inspiramos as instituições financeiras a elevar sua digitalização para o próximo nível. Temos orgulho de ser o parceiro estratégico essencial de clientes renomados na América Latina, América do Norte e Europa, para ajudá-los a se tornarem os bancos preferidos de seus clientes. Criamos produtos inovadores com foco no cliente final, permitindo que mais de 50 mil pessoas façam a autogestão de suas finanças.

Para mais informações, visite https://www.veritran.com/pt/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2142267/Bruno.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2142266/Logo_Veritran_Logo.jpg

FONTE Veritran

SOURCE Veritran