Verkauf von Yachten in Südostasien steigt

„Die Verkäufe sind in die Höhe geschnellt, was zum großen Teil darauf zurückzuführen ist, dass unsere treuen Kunden auf größere Boote umsteigen und Freunde empfehlen, die die Servicegarantie eines langjährigen lokalen Händlers suchen. Etwa die Hälfte dieser neuen Yachten wurde an bestehende Kunden verkauft

Als Folge dieses Trends seien in den letzten 24 Monaten die meistverkauften Yachten auch die größeren gewesen, wobei 30 der neu verkauften Yachten 70 Fuß und größer waren.

„Vor einigen Jahren verkaufte Boat Lagoon Yachting die erste 80-Fuß-Yacht Princess Y75 der Welt - Rumpf Nummer eins - und seitdem ist dieses Segment für Boat Lagoon Yachting das erfolgreichste in der Region geblieben. Zu den Yachten, die wir in diesem Größensegment verkauft haben, gehören sechs Einheiten der neuesten Princess Y85-Serie. Und allein in diesem Jahr haben wir auch drei 95-Fuß-Flaggschiffe von Princess Yachts verkauft, darunter zwei X95-Yachten und eine Y95-Yacht, wobei letztere wiederum die erste verkaufte Yacht der Welt ist - Rumpfnummer eins", sagte Yongsakul.

Laut Yongsakul hat die Region zwar vom Aufschwung des globalen Yachtmarktes profitiert, aber Singapur und insbesondere Thailand bilden eine Ausnahme, da sie anspruchsvollere Märkte sind.

„Dies sind Länder, in denen Mund-zu-Mund-Propaganda und langfristige Beziehungen der Schlüssel zum Erfolg sind, und dies hat Boat Lagoon Yachting geholfen, einen Marktanteil von mehr als 75 % bei den verkauften neuen Yachten im Bereich von 55 bis 100 Fuß zu erreichen, die von einer globalen Marke hergestellt werden", sagte er.

„Nachdem wir in den letzten Jahren mehr als 90 neue Boote in dieser Größenordnung verkauft haben, sind wir in der glücklichen Lage, eine Familie von Eignern zu haben, die bereit sind, auf größere Yachten umzusteigen. Gleichzeitig tragen die erstaunlichen neuen Designs der Produktpalette dazu bei, immer mehr neue Bootsfahrer für diese aufregende Aktivität zu begeistern."

Boat Lagoon Yachting ist eines der traditionsreichsten Import-, Vertriebs- und Kundendienstunternehmen für Luxusyachten in der Region und verfügt über 30 Jahre Erfahrung. Das Unternehmen besitzt eine der größten Yacht-Wartungs- und Serviceeinrichtungen in Südostasien und betreibt unter anderem Yachthäfen und Werften.

