Verleihung des Lionel-Gelber-Preises 2024 an Timothy Garton Ash für: Europa Eine persönliche Geschichte

Homelands: A Personal History of Europe wurde als bestes in englischer Sprache veröffentlichtes Sachbuch zum Thema internationale Angelegenheiten ausgewählt

Der Lionel-Gelber-Preis wird jährlich von einer internationalen Jury aus Journalisten, Praktikern und Wissenschaftlern ausgewählt und von der Munk School of Global Affairs & Public Policy der Universität Toronto verliehen.

TORONTO, 6. März 2024 /PRNewswire/ -- Judith Gelber, Vorsitzende des Lionel Gelber Prize Board, gab heute den Gewinner des Lionel-Gelber-Preises 2024 bekannt: Europa Eine persönliche Geschichte von Timothy Garton Ash, erschienen bei Yale University Press. Der Gelber-Preis wird jährlich von einer Jury aus internationalen Journalisten, Praktikern und Wissenschaftlern für das beste in englischer Sprache veröffentlichte Buch über internationale Angelegenheiten verliehen. Der Preis wird von der Munk School of Global Affairs & Public Policy der Universität von Toronto verliehen. Der Gewinner erhält 50.000 kanadische Dollar.

Die Jury-Vorsitzende und Universitätsprofessorin Janice Stein meinte: "Timothy Garton Ashs Buch ist wunderschön geschrieben. Homelands ist die Geschichte der Freiheit und ihres Niedergangs in Europa nach einem Jahrzehnt des Optimismus, dass sich der Raum für die liberale Demokratie in Europa erweitern würde. Garton Ash hat einen Liebesbrief an die Freiheit geschrieben, voller Leidenschaft, Enttäuschung und vor allem tiefer Besorgnis darüber, dass wir ihre Zerbrechlichkeit nicht zu schätzen wissen und sie nicht hoch genug schätzen." Sie fügte hinzu, dass das persönliche Engagement des Autors dieses Buch so bemerkenswert macht. "Homelands" ist kein typisches Buch für einen Historiker, der sich aus der Geschichte zurückzieht. Es ist von jemandem geschrieben, der sich mit der Geschichte, die er erlebt, intensiv auseinandersetzt. Ich denke, dass jeder, der dieses Buch liest, davon bereichert wird".

Der Siegertitel wurde aus einer Liste von meisterhaft geschriebenen Büchern ausgewählt, darunter Macht und Fortschritt: Unser 1000-jähriges Ringen um Technologie und Wohlstand, von Daron Acemoglu und Simon Johnson (PublicAffairs, Hatchette Book Group); Underground Empire: How America weaponized the world economy von Henry Farrell und Abraham Newman (Macmillan, Henry Holt and Co., U.S.; Allen Lane, ein Imprint von Penguin Press, U.K.) Seven Crasches: The economic crises that shaped globalization, Harold James (Yale University Press) We, The Data: Human rights in the digital age, Wendy Wong (MIT Press).

Der Lionel-Gelber-Preis 2024 wurde von Prof. Janice Gross Stein (Juryvorsitzende), Prof. Rosa Brooks (Washington), Prof. Francis J. Gavin (Washington), Iain Martin (London) und Eric Reguly (Rom) ausgewählt.

Der Gewinner

Homelands: A personal history of Europe, Timothy Garton Ash (Yale University Press)

Timothy Garton Ash, Europas "Historiker der Gegenwart", hat im letzten halben Jahrhundert "Europa geatmet". In Homelands begibt er sich auf eine Reise durch Zeit und Raum auf dem Nachkriegskontinent. Er stützt sich dabei auf seine eigenen Notizen zu vielen großen Ereignissen, schildert anschaulich und aus erster Hand die wichtigsten Akteure, besucht die Orte, an denen Geschichte geschrieben wurde, und erinnert an die Triumphe und Tragödien, die sie in der Gegenwart hinterlassen haben.

Garton Ash schildert die Ereignisse wie sie von unten gesehen werden - eine Geschichte, die durch Erinnerungen illustriert wird. Er beschreibt, wie Europa nach den Zerstörungen des Krieges wieder aufgebaut wurde, mit dem Fall der Berliner Mauer triumphierte, sich demokratisierte und vereinigte. Und dann zu wanken. Es ist eine einzigartige Geschichte einer Periode beispiellosen Fortschritts und gleichzeitig ein klarer Bericht darüber, wie so vieles schief gelaufen ist, von der Finanzkrise 2008 bis zum Krieg in der Ukraine. Aus der Feder von jemandem, der sich trotz des Brexit nachdrücklich als englischer Europäer bezeichnet, ist dies sowohl eine tour d'horizon als auch eine tour de force.

Timothy Garton Ash ist Professor für Europastudien an der Universität Oxford und Senior Fellow an der Hoover Institution der Stanford University. Zu seinen Büchern gehören The Magic Lantern, sein Augenzeugenbericht über die Revolutionen von 1989; The File: A Personal History, basierend auf der Lektüre seiner eigenen Stasi-Akte; und History of the Present. Er lebt in Oxford, England.

Die Veranstaltung

Die Lionel-Gelber-Preis-Vorlesung und -Diskussion findet am 18. April 2024 statt und wird in einem hybriden Format von der Munk School der Universität von Toronto präsentiert.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Lionel-Gelber-Preises.

Der Preis

Der Lionel-Gelber-Preis wurde 1989 von dem kanadischen Diplomaten Lionel Gelber gegründet. Der Gewinner erhält einen Geldpreis in Höhe von 50.000 CAD. Der Preis wird jährlich vom Lionel Gelber Prize Board und der Munk School of Global Affairs & Public Policy an der Universität Toronto verliehen.

