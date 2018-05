Vernam: produto de seguro baseado em blockchain revolucionário

SOFIA, Bulgária, 9 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A Vernam está desenvolvendo um mercado P2P descentralizado para o setor de seguros. A plataforma irá dispensar corretor, será custo-eficiente, baseada em dados e transparente. Os consumidores poderão obter até 30% de reembolso sobre seus prêmios de seguro.

Comprando seguro pelo sistema da Vernam

A Vernam está na vanguarda na redefinição da maneira com que as pessoas obtêm seguros. A plataforma foi idealizada para conectar seguradoras diretamente com pessoas que querem ser seguradas – e, no processo, se livrar de intermediários. Até 30% da quantia previamente paga a corretores será retornada aos clientes, a título de reembolso, na forma de tokens da Vernam (VRN). Os tokens poderão então ser trocados por moeda simbólica (fiat money) ou usados para compras denominadas em VRN.

Mais produtos revolucionários para o setor de seguros

A plataforma também vai introduzir no mercado um produto revolucionário, conhecido como CryptoSafe, um contrato inteligente que garante a indenização do segurado, se um evento predefinido ocorrer. Em uma reunião com investidores, o presidente-executivo e cofundador da empresa Roman Angelov disse: "Estamos convencidos de que a oferta de nosso produto irá beneficiar as companhias de seguro e os consumidores. Há muitas oportunidades que ambos poderão aproveitar. Estamos avançando de um setor que está mudando de uma política de preços baseada em intuição para uma baseada em dados. A tecnologia de blockchain irá permitir às companhias oferecer produtos de seguro e avaliar a capacidade individual, minimizando, portanto, o risco e aumentando a eficiência".

Recursos essenciais da plataforma da Vernam:

Os consumidores recebem reembolso de até 30% sobre o valor de compra convencional de apólices de seguro que, de outra forma, seria pago a corretores;

Os clientes têm garantia de indenização do seguro, conforme a ocorrência de um conjunto definido de eventos, através da aplicação do contrato inteligente "CryptoSafe";

As seguradoras otimizam a avaliação do risco ao utilizar a tecnologia de blockchain, que irá criar um relatório permanente, sem condições, da história de seguros do cliente.

Oferta inicial de moedas (ICO)

A pré-venda da ICO da Vernam será realizada de 15 de maio de 2018 a 15 de julho de 2018. Os primeiros investidores poderão reivindicar um bônus de até 40%. A ICO já atingiu a meta de limite mínimo de levantar 40 milhões de VRNs.

Para saber mais e participar da ICO, visite o website www.vernam.io.

Leia o relatório técnico: https://www.vernam.com/assets/uploads/Whitepaper_Beta_v015.pdf?utm_source=prnewswire&utm_medium=pr&utm_campaign=game-changer.

Junte-se a conversação no Telegram: https://t.me/vernam.

Contato com a imprensa: Kate Alippa

e-mail: kate@7marketzgroup.com.

FONTE Vernam

