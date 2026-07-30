Vernetzung spielt eine wichtige Rolle: Lehren aus der Weltmeisterschaft 2026, die Spanien für 2030 berücksichtigen sollte - eine Studie von GSMA Intelligence

MADRID, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 verwandelte Stadien, Flughäfen, Austragungsorte und Fanzonen in den USA, Kanada und Mexiko in bedeutende Testumgebungen für Telekommunikationsnetze. Die neue Studie von GSMA Intelligence „Weltmeisterschaft 2026: Sind die Netzbetreiber die entscheidenden Akteure?" beleuchtet die Rolle der Telekommunikationsbetreiber und zeigt auf, welche Lehren für zukünftige Turniere gezogen werden können.

Laut GSMA Intelligence ist Vernetzung mittlerweile ein fester Bestandteil sowohl des Fanerlebnisses als auch der Veranstaltungsabläufe, vom Zugriff auf Inhalte über die Orientierung in den Austragungsstädten bis hin zu Übertragung, Sicherheit und Schiedsrichterwesen.

Der Bericht hebt hervor, wie die Betreiber die Netze in Stadien, Flughäfen und Austragungsstädten durch zusätzliche 5G- und WLAN-Infrastrukturen sowie Kapazitätserweiterungen gestärkt haben. Außerdem wird darin auf die Rolle von 5G Standalone, privaten Netzwerken, Edge-Computing und dem Internet der Dinge (IoT) bei der Unterstützung kritischer Dienste während großer Sportveranstaltungen hingewiesen.

Vom vernetzten Stadion bis zum umfassenden Fanerlebnis

In dem Bericht wird erwähnt, dass sich die Möglichkeiten für die Betreiber über folgende Aspekte hinaus erstreckten:

Reise-eSIMs: Laut der „2025 Global Consumer Survey" von GSMA Intelligence nutzten 12 % der Verbraucher, die in den vergangenen 12 Monaten ins Ausland gereist waren, im Ausland eine eSIM. Davon nutzten mehr als 70 % eine Reise-eSIM.

Laut der „2025 Global Consumer Survey" von GSMA Intelligence nutzten 12 % der Verbraucher, die in den vergangenen 12 Monaten ins Ausland gereist waren, im Ausland eine eSIM. Davon nutzten mehr als 70 % eine Reise-eSIM. Erfahrungsbasierte Tarife: 45 % der Mobilfunkvertragskunden interessieren sich für leistungsabhängige Tarife.

45 % der Mobilfunkvertragskunden interessieren sich für leistungsabhängige Tarife. Netzwerkbasierte Dienste: Der Bericht hebt den Live-Übersetzungsdienst von T-Mobile US als Beispiel für einen netzwerkbasierten Dienst hervor, der Übersetzungen in Echtzeit liefert, ohne dass eine App oder spezielle Gerätehardware erforderlich ist.

Die von US-Netzbetreibern separat veröffentlichten Zahlen liefern Einblicke in den Bedarf an Internetverbindungen während der Weltmeisterschaft. Verizon meldete Datenvolumen von fast 500 TB in den Stadien, darunter 29,2 TB während des Endspiels, wobei der Upload-Verkehr zur Halbzeit um fast 70 % anstieg. AT&T bewältigte in den US-Ausrichtungsstädten fast ein Petabyte und gewährleistete dabei eine Netzwerkzuverlässigkeit von über 99 %.

Ein Richtwert für spanische Stadien und Städte

Der GSMA Intelligence Report beleuchtet die Herausforderungen, denen sich künftige Austragungsorte stellen müssen.

„Die wichtigste Erkenntnis aus der Weltmeisterschaft 2026 ist, dass künftige Gastgeber die Netzanbindung nicht ausschließlich als eine Frage der Kapazität betrachten sollten. Der wahre Wert liegt darin, eine Infrastruktur zu konzipieren, die kritische Dienste gewährleistet, die Fans während ihres gesamten Aufenthalts unterstützt und den Städten auch nach Ende des Turniers weiterhin zugutekommt, während gleichzeitig Möglichkeiten erkannt werden, wertvolle Dienste über die reine Konnektivität hinaus zu bieten. Für Spanien eröffnet das Jahr 2030 die Chance, Investitionen in das Netz zu einem dauerhaften Gewinn für weitere Großveranstaltungen und für die digitale Wirtschaft zu machen", sagte Peter Jarich, Leiter von GSMA Intelligence.

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