Verny Capital eröffnet zwei hochmoderne Schulen in der Region Almaty in Kasachstan

ALMATY, Kasachstan, 5. September 2024 /PRNewswire/ -- Verny Capital (Verny) gibt in Partnerschaft mit der Bulat Utemuratov Foundation (die Stiftung) und der Zhyly Zhurek Foundation die Eröffnung von zwei neuen, hochmodernen Schulen in der Region Almaty in Kasachstan bekannt. Die Schulen in der Stadt Esik und im Dorf Shelek werden jeweils 900 Schüler aufnehmen und die Bildungsinfrastruktur in der Region verbessern.

Diese Schulen, die von Beeline Kasachstan und der ForteBank - beide Teil der Verny-Gruppe - finanziert werden, stellen eine wichtige Entwicklung dar, um den dringenden Bedarf an einer größeren Anzahl von Bildungseinrichtungen in der Region Almaty zu decken. Die neuen Schulen sollen dazu beitragen, die Überfüllung der bestehenden Einrichtungen zu verringern und die mit dem Dreischichtbetrieb verbundenen Herausforderungen zu bewältigen, da die Region weiterhin einen jährlichen Zuwachs von etwa 20.000 Schülern verzeichnet.

"Wir freuen uns über die Eröffnung dieser modernen Schulen in Esik und Shelek, die Teil unseres umfassenderen Engagements zur Verbesserung der Bildungschancen in ganz Kasachstan sind", so Aidan Akanov, Chief Executive Officer von Verny Capital. "Diese Projekte sind ein Beispiel dafür, wie private Unternehmen effektiv mit lokalen Gemeinschaften zusammenarbeiten können, um dringende soziale Bedürfnisse zu erfüllen.

Beide Schulen ähneln einer Einrichtung, die Verny im vergangenen Jahr in der Stadt Kosshy in der Region Akmola fertig gestellt hat. Jede Schule ist mit der neuesten Technologie ausgestattet und erfüllt zeitgemäße, globale Standards für Inklusion und ökologische Nachhaltigkeit. Zusätzlich zu den normalen Unterrichtsräumen bieten die Schulen moderne Einrichtungen, die das Lernen und die Innovation fördern.

Marat Aitmagambetov, Direktor der Bulat Utemuratov Stiftung sagte: "Diese Schulen sind ein Beweis für unser Engagement, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich junge Menschen entfalten können. Indem wir die Bildung unterstützen, investieren wir in die Zukunft unseres Landes".

Jede der neuen Schulen erforderte eine Spende von etwa 18 Millionen Dollar, was die Größe von Verny und widerspiegelt und das Engagement der Stiftung für eine langfristige soziale Wirkung zeigt. Nach der Fertigstellung wurde das Eigentum an den Schulen auf die lokalen Behörden übertragen, so dass sichergestellt ist, dass die Schulen der Gemeinschaft noch über Generationen hinweg dienen werden.

