Vers des bâtiments durables : des experts du secteur de l'immobilier et du facility management recensent les principaux facteurs à prendre en compte pour investir dans les technologies ESG

L'étude de Planon révèle où en sont les gestionnaires de l'immobilier et de l'environnement de travail sur le chemin de l'ESG, et détaille les points à considérer pour consolider leur stratégie ESG

NIMÈGUE, Pays-Bas, 24 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Avec l'introduction de nouvelles réglementations ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) dans de nombreux pays, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis et à travers l'Union européenne, l'engagement en matière d'ESG est désormais prioritaire pour la plupart des dirigeants. Cependant, beaucoup d'entre eux n'en sont encore qu'au premier stade de leur cheminement ESG : ils commencent tout juste à apporter les modifications nécessaires pour répondre aux attentes actuelles. Planon a réalisé une étude auprès de centaines d'investisseurs immobiliers, de propriétaires et d'occupants d'immeubles, ainsi que de prestataires de services FM, pour les interroger sur leurs activités ESG. Cette étude révèle que ces entreprises doivent renforcer leur stratégie ESG.

« L'ESG est un sujet complexe, et les entreprises ont besoin d'accompagnement pour transformer les données en informations exploitables qui leur permettent de prendre des décisions adéquates », déclare Pierre Guelen, PDG et fondateur de Planon. « Nous constatons que si 53 % des entreprises ont défini des objectifs ESG, seules 33 % disposent d'un plan de gouvernance en matière de performance ESG. De plus, quatre prestataires de services sur dix ont été sollicités par des clients demandant une proposition incluant des critères ESG. Non seulement les entreprises veulent enregistrer les données et en effectuer le suivi pour gagner en transparence, mais elles recherchent également des « solutions intelligentes » afin d'identifier les domaines dans lesquels elles peuvent améliorer leur performance. »

Planon a réalisé une étude auprès de 605 personnes, investisseurs immobiliers, propriétaires et occupants de bâtiments, ainsi que prestataires de services FM, pour les interroger sur leurs activités en matière d'ESG. Il s'agit de savoir où en sont ces entreprises, quelles initiatives ESG elles ont déjà mis en place et quelle est leur performance par rapport aux objectifs ESG fixés. L'étude comprend aussi un regard sur les objectifs futurs et le développement de nouveaux cadres ESG.

Enfin, elle explore l'importance de la technologie dans l'environnement de travail, les fonctionnalités existantes et celles nécessaires à l'atteinte des objectifs ESG, tout en soulignant le rôle des technologies « smart » (intelligentes), aujourd'hui et plus encore demain. L'étude a été menée au deuxième trimestre 2022 auprès de personnes issues de 12 pays d'Europe et d'Amérique du Nord.

Un exemplaire gratuit de l'étude de Planon sur l'ESG est disponible ici.

