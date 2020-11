Vers l'énergie numérique : Huawei lance la tournée mondiale du Digital Power Club

La consommation mondiale d'énergie dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) continue d'augmenter, représentant 2 % de la consommation mondiale totale d'électricité. Elle devrait atteindre les 5 % d'ici 2030. Les économies d'énergie sont une priorité absolue. La solution photovoltaïque (PV) intelligente de Huawei joue un rôle important dans la production d'énergie. Jusqu'à présent, l'énergie solaire totale produite par la solution PV intelligente de Huawei a atteint les 296,5 milliards de kWh. Cette solution intègre les technologies de l'information numérique et les technologies PV, et permet d'augmenter de 3 % à 5 % les rendements, afin de mettre en œuvre la vision de l'entreprise et de faire de l'énergie solaire la principale source d'énergie de l'avenir. Dans la province de Ningxia en Chine où se trouve la plus grande usine agrivoltaïque au monde (640 MWp), la solution photovoltaïque intelligente de Huawei a permis d'augmenter la surface végétale de 85 % et de produire plus de 3,8 milliards de kWh d'électricité. Récemment, la solution photovoltaïque intelligente de Huawei a également contribué au succès du raccordement au réseau de la centrale photovoltaïque de 2,2 GW dans la province chinoise de Qinghai, qui est la plus grande centrale photovoltaïque implantée sur un seul site au monde et aussi la première ligne électrique à haute tension qui fournit de l'énergie entièrement renouvelable sur de longues distances. Pour ce projet, Huawei fournit des onduleurs de 1,6 GW, dont il est le plus grand contributeur.

Plus de 800 millions de personnes, soit 11 % de la population mondiale, vivent encore sans un réseau électrique fiable. Huawei continue d'investir dans la numérisation de l'électricité et permet une production d'énergie plus verte et des économies d'énergie grâce aux technologies numériques.

À propos de Huawei FusionSolar

Avec plus de 30 ans d'expertise dans les technologies de l'information numérique, Huawei propose des solutions photovoltaïques intelligentes de pointe.

Outre l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et du cloud dans ses solutions, Huawei inclut les dernières technologies TIC avec le PV pour optimiser la production d'électricité, rendant ainsi les centrales solaires hautement efficaces, sûres et fiables grâce à des fonctions d'exploitation et de maintenance intelligentes et de prise en charge du réseau. Huawei jette ainsi les bases pour que l'énergie solaire devienne la principale source d'énergie.

Pour les utilisateurs d'énergie solaire, Huawei a lancé une solution avancée destinée aux clients C&I et résidentiels basée sur le concept « Optimal Electricity Cost and Active Safety ». En améliorant l'utilisation de l'énergie solaire, Huawei contribue à alimenter en électricité des millions de résidents et des centaines d'industries dans le monde.

Huawei continuera d'innover et de permettre aux individus, foyers et organisations de renforcer leur autonomie grâce aux énergies renouvelables.

