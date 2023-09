Vers une Europe sans mot de passe : Keypasco MFA annonce son expansion dans l'UE

Le leader de la cybersécurité renforce ses récentes opérations européennes, basées dans le Security Delta néerlandais, afin de mieux servir les clients régionaux

TAIPEI, 29 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Keypasco, pionnier mondial des solutions d'authentification en ligne sécurisées, annonce une expansion majeure de sa solution de pointe Keypasco Multi-Factor Authentication (MFA) en Europe. Après avoir établi sa présence européenne au sein du Security Delta (HSD) aux Pays-Bas au début de l'été, Keypasco soutient ce lancement en augmentant ses opérations dans la région, dans le but de permettre à un large éventail d'industries européennes de bénéficier d'une cybersécurité de pointe et sans mot de passe.

Keypasco MFA Solution

Pour envisager une mise à niveau vers Keypasco MFA, veuillez contacter : ChengI Lin, PDG

« Les séquences apparemment aléatoires de lettres, de chiffres et de symboles ne sont plus suffisantes dans le paysage moderne des menaces de cybersécurité », a fait remarquer Cheng-I Lin, PDG et fondateur de Keypasco. Le problème est que les mots de passe sont la cible principale des pirates, et notre solution consiste donc à les éliminer complètement. Cependant, « certaines entreprises utilisent une solution à deux facteurs avec un mot de passe à usage unique (OTP) qui n'est pas assez sûr et pas assez convivial. Grâce à l'authentification basée sur un dispositif propriétaire pour renforcer la sécurité d'une manière facile à utiliser, Keypasco MFA crée sa propre catégorie de solution de sécurité, et nous sommes ravis de nous développer en Europe. »

Faire progresser la cybersécurité dans les industries européennes

Avec plus d'un million d'utilisateurs finaux rien qu'en Europe et des partenariats qui fleurissent dans toute la région, Keypasco MFA offre une sécurité avancée mais rationalisée, idéale pour le secteur financier, les gouvernements, les établissements de santé et les fabricants, ainsi que pour les PME, les bâtiments intelligents et les plateformes de commerce électronique.

En particulier, les banques européennes, les agences gouvernementales et les institutions médicales détiennent d'immenses volumes de données personnelles sensibles, ce qui rend les cyberattaques d'autant plus dévastatrices. De même, les fabricants, tels que ceux de l'industrie automobile européenne, doivent protéger leurs opérations contre les piratages potentiels afin de garantir une production ininterrompue.

Pour éviter de telles perturbations, la cybersécurité doit innover et adopter de nouvelles solutions telles que Keypasco MFA. En tant que solution BYOD (Bring Your Own Device), elle permet aux employés de ces organisations et entreprises de se connecter uniquement à l'aide d'un appareil prédéfini. Par rapport à l'authentification multifactorielle traditionnelle, elle se distingue par sa structure brevetée à deux canaux, qui protège contre les attaques de type phishing, man-in-the-middle (MitM) et man-in-the-browser (MitB).

Keypasco MFA apporte également les avantages suivants :

Une sécurité avancée : En éliminant les mots de passe, cible privilégiée des pirates, Keypasco MFA supprime un point de vulnérabilité important.

Facilité d'utilisation : Sans avoir besoin de mots de passe, les utilisateurs peuvent s'authentifier à l'aide d'un dispositif prédéfini, ce qui simplifie le processus de connexion.

Rentabilité : Un seul compte peut servir à plusieurs utilisateurs, ce qui le rend abordable pour les PME.

Polyvalence : Il est compatible avec différentes plateformes et systèmes d'exploitation et peut être appliqué à divers secteurs d'activité.

Permet la confiance zéro : À mesure que les entreprises s'orientent vers une architecture de confiance zéro, la mise en œuvre de Keypasco MFA devient une première étape essentielle.

Intégration simple : Keypasco MFA est déjà intégré à des applications logicielles largement répandues, ce qui simplifie son déploiement et la gestion informatique.

Conformité réglementaire : Keypasco MFA adhère au RGPD de l'UE et aux normes internationales ISO 27001 pour la sécurité de l'information.

À propos de Keypasco

Keypasco conçoit des logiciels sécurisés et personnalisés pour être utilisés sur des appareils de confiance. Ayant pour ambition de devenir un fournisseur de premier plan en matière d'authentification sécurisée en ligne, la marque crée de nouveaux modèles commerciaux innovants dans le domaine de la cybersécurité, desservant actuellement plus de 10 millions d'utilisateurs finaux dans le monde entier.

