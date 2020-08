Versatilidade de aplicação dos painéis ripados ganha espaço nos projetos de interiores

Confira alguns projetos que fizeram uso desses painéis:

O painel ripado feito com padrão Louro Freijó da Arauco é o ponto central do projeto da arquiteta Natália Lima. Segundo ela, a marcenaria traduziu o desejo do cliente de ter um canto do quarto aconchegante e confortável para dormir. Para isso, foi desenhada uma base em MDF com gavetões de onde parte o painel para a TV. A continuidade da marcenaria da cama com o painel criou um canto que envolve quem está na cama assistindo a TV.

Os arquitetos Mariana Hetem e Pedro Conde, do escritório Par Projetos Arquitetura, tentaram aproveitar ao máximo o espaço comum do apartamento Ripas, conectando as salas de jantar, estar e a varanda com o uso do painel ripado feito com o padrão Pau-Ferro da Arauco. Segundo a arquiteta, o painel ripado é o elemento que dá unidade, se estendendo entre os ambientes e os integrando. Esteticamente esse painel cria um fundo para um grande espaço de convivência e o tom da madeira contrasta com o cinza do cimento queimado, trazendo aconchego. Além disso, ele também 'esconde' um espaço de home office e o acesso à área íntima do apartamento.

