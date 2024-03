VERSUNI ANNONCE UN CHANGEMENT DE DIRECTION

Véronique Pauwels a été nommée nouvelle présidente-directrice générale ; elle apporte une compréhension approfondie du paysage des consommateurs et une vaste expérience dans la mise en œuvre de plans de création de valeur axés sur l'innovation pour permettre à Versuni de franchir une nouvelle étape de croissance

AMSTERDAM, 11 mars 2024 /PRNewswire/ -- Versuni, l'un des leaders mondiaux de l'électroménager, a annoncé aujourd'hui que son président-directeur général, Henk S. de Jong, a décidé de quitter ses fonctions après plus de trois décennies de service chez Royal Philips et Versuni. Véronique Pauwels rejoindra l'entreprise en tant que présidente-directrice générale à compter du 21 mars 2024.

Sean Carney, président du conseil d'administration de Versuni, a déclaré : « Au nom du conseil d'administration de Versuni, je tiens à remercier Henk S. de Jong pour son leadership au cours des quatre dernières années. Il a joué un rôle moteur dans la transition de l'entreprise vers une société autonome avec une forte trajectoire de croissance. Son dévouement dans la mise en place du plan fondamental de création de valeur de Versuni a jeté les bases de la phase de croissance passionnante qui nous attend. »

Le président-directeur général de Versuni, Henk S. de Jong, a ajouté : « Ce fut un privilège de diriger Versuni et de servir nos employés, nos clients et nos partenaires du monde entier, qui ont tous joué un rôle déterminant dans le succès de l'entreprise. Ensemble, nous avons transformé Versuni qui, de branche statique d'électroménager, s'est transformée en une organisation autonome agile, et je peux maintenant fièrement passer le relais à Véronique. Je suis impatient de soutenir Versuni et de suivre les futurs succès de l'entreprise alors qu'elle entame sa prochaine étape de croissance. »

Sean Carney a poursuivi : « Nous sommes ravis d'accueillir Véronique Pauwels pour diriger le prochain chapitre de Versuni. Sa compréhension approfondie du paysage des consommateurs et sa vaste expérience de la mise en œuvre de plans de création de valeur axés sur l'innovation la placent en excellence position pour s'appuyer sur les bases importantes qui ont jetées et mener l'entreprise vers une croissance durable à long terme. »

Véronique Pauwels a précédemment occupé le poste d'associée directrice pour les Pays-Bas chez Bain & Company, où elle a également dirigé la pratique d'amélioration des performances de l'entreprise pour la région EMEA. Elle est experte en transformations durables et a été l'une des principales responsables de la pratique de Bain en matière de produits de consommation. Véronique Pauwels possède plus de 25 ans d'expérience internationale dans le soutien aux conseils d'administration et aux directeurs généraux pour relever leurs défis stratégiques les plus pressants, tout en ayant occupé des postes de direction importants au sein de Bain.

Véronique Pauwels a déclaré : « Je suis honorée de me joindre à vous en tant que présidente-directrice générale à ce moment charnière du parcours de l'entreprise et je tiens à remercier Henk pour l'important travail de fond qu'il a accompli pour Versuni. J'apprécie beaucoup l'héritage de Versuni, sa position mondiale, ses marques et son innovation, et surtout, ses collaborateurs. »

Ayant travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de direction de Versuni pour diriger le processus de planification de la création de valeur, Véronique Pauwels rejoint l'entreprise avec une connaissance et une compréhension des collaborateurs, de l'organisation, de ses marques et produits et de ses opportunités.

Soutenue par une équipe mondiale très compétente et dynamique, Versuni est bien préparée pour cette nouvelle phase, axée sur la construction d'une entreprise innovante de biens de consommation durables de classe mondiale qui se passionne pour la transformation de maisons en foyers pour ses clients.

À propos de Versuni

L'objectif de Versuni est de transformer les maisons en foyers. En tant que maison de marques d'appareils électroménagers, Versuni commercialise : Philips, Philips Walita, Preethi, Senseo, L'OR Barista, Saeco et Gaggia. Avec plus de 900 brevets à son actif, le portefeuille de Versuni couvre les machines à café et les appareils de cuisine, l'entretien des vêtements, l'entretien climatique, l'entretien des sols et la sécurité domestique. Les produits de la marque Philips comprennent l'Airfryer Philips, la machine à expresso avec LatteGo, la centrale vapeur PerfectCare, les aspirateurs sans fil Air et AquaTrio. Versuni est basée à Amsterdam, aux Pays-Bas, et possède des centres d'innovation, de fabrication et de commercialisation dans le monde entier, avec une présence dans plus de 100 pays.

