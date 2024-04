VERTEX TREEFROG THERAPEUTICS CONCLUT UN ACCORD STRATEGIQUE ET DE LICENCE AVEC L'AMERICAIN VERTEX PHARMACEUTICALS POUR OPTIMISER LA PRODUCTION DE THERAPIES CELLULAIRES DANS LE DIABETE DE TYPE 1

TreeFrog accorde à Vertex une licence mondiale de sa technologie de fabrication C-Stem TM dans le diabète de type 1

Les deux sociétés visent la mise à l'échelle de cellules d'îlots pancréatiques différenciées et productrices d'insuline

BOSTON and BORDEAUX, France, 23 avril 2024 /PRNewswire/ -- TreeFrog Therapeutics annonce aujourd'hui que Vertex Pharmaceuticals Incorporated (Nasdaq: VRTX) a obtenu une licence exclusive de C-Stem™, la technologie de fabrication cellulaire propriétaire de TreeFrog Therapeutics, afin d'optimiser la production et l'amplification des cellules des thérapies développées par Vertex dans le diabète de type 1. Les deux parties collaboreront également sur le développement d'une nouvelle génération de la technologie C-Stem™ , spécifique au diabète de type 1.

La plateforme technologique propriétaire de TreeFrog, C-Stem™, est une technologie de culture cellulaire biomimétique en 3D, permettant aux cellules de se développer de manière exponentielle. Cette technologie permettra d'améliorer les capacités de Vertex à générer de grandes quantités de cellules entièrement différenciées pour son portefeuille de thérapies cellulaires visant à traiter le diabète de type 1.

« Notre objectif consiste à marquer une rupture dans le traitement du diabète de type 1 et notre programme VX-880 Ph1/2 de cellules d'îlots entièrement différenciées, dérivées de cellules souches, a démontré ce potentiel », a déclaré Morrey Atkinson PhD, vice-président exécutif, directeur des opérations techniques, responsable des sciences biopharmaceutiques et des opérations de fabrication chez Vertex. « Nous sommes ravis d'explorer la technologie C-Stem™ de TreeFrog pour augmenter la production des cellules souches et répondre aux besoins du grand nombre de personnes vivant avec le diabète de type 1. »

« C'est une opportunité majeure pour TreeFrog de nous associer à Vertex, le leader mondial des thérapies cellulaires pour le traitement du diabète de type 1. C'est pour nous une formidable occasion d'appliquer et de développer notre technologie C-Stem™ pour de nouvelles classes de thérapies pouvant répondre à un énorme besoin non satisfait », a ajouté Frédéric Desdouits PhD, PDG de TreeFrog Therapeutics. « Cette collaboration avec Vertex permet d'accélérer significativement notre stratégie commerciale qui consiste à rendre accessibles les meilleures thérapies cellulaires à des millions de personnes que ce soit à travers nos propres programmes thérapeutiques ou par le biais de partenaires de premier plan comme Vertex. Nous sommes impatients de combiner l'expérience de Treefrog dans la production et la biologie des thérapies cellulaires avec l'expertise reconnue de Vertex dans le domaine du diabète de type 1 et des thérapies cellulaires afin d'apporter ces thérapies disruptives aux patients. »

A propos de la transaction

En vertu de cet accord, TreeFrog recevra tout d'abord un paiement initial de 25 M$ (23,5 M€), assorti d'une prise de participation de Vertex à son capital lors d'une prochaine levée de fonds. Par la suite, TreeFrog recevra jusqu'à 215 M$ (202 M€) sous forme de milestones, liés au développement d'un processus de mise à l'échelle de la production de cellules d'îlots de Langerhans entièrement différenciées. Enfin, TreeFrog est éligible à la réception de redevances supplémentaires pouvant atteindre 540 M$ (508 M€) liés à l'atteinte d'étapes cliniques, réglementaires et commerciales pour un maximum de deux produits, ainsi que des redevances futures. Pour sa part, Vertex financera l'ensemble des dépenses de R&D liées à la collaboration et aura la charge de l'ensemble du développement et de la commercialisation des thérapies cellulaires issues de cette collaboration.

A propos de TreeFrog Therapeutics

TreeFrog Therapeutics est une société de biotechnologie basée en France qui vise à ouvrir l'accès aux thérapies cellulaires à des millions de patients. www.treefrog.fr

