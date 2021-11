Vervotech und NetStorming SRL geben weltweite Zusammenarbeit bekannt

VENEDIG, Italien, 12. November 2021 /PRNewswire/ -- NetStorming SRL und Vervotech sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um führenden Reiseunternehmen einheitliche Hotelinhalte bereitzustellen. Die Kartierung von Hotels und Zimmern ist ein wichtiger Bestandteil einer effektiven Aggregation und diese Partnerschaft wird die renommierte Buchungsmaschine „TOWeRS" weiter stärken.

Das Hotel- und Room-Mapping fungiert als wichtiger Knotenpunkt in der Vertriebslandschaft und gewinnt in der modernen Reisebranche immer mehr an Bedeutung. Mit solchen strategischen Partnerschaften und branchenführenden Produkten entwickelt sich Vervotech schnell zur Mapping-API der Wahl in der Branche.

Nicola Rizzardini, CEO und Gründerin von NetStorming, erklärte: „Unser Team hat ein weiteres Tool für das Mapping hinzugewonnen. Wir arbeiten jetzt mit Vervotech Mappings als Mapping-Partner zusammen. Damit können wir all unsere Daten für alle unsere Anbieter optimieren. Dies wird auch eine verbesserte Geschäftsentwicklung auf unserer Seite gewährleisten, um unseren Kunden die bestmögliche Erfahrung zu bieten."

Die fortschrittliche Mapping-API und die kuratierten Inhalte von Vervotech in Verbindung mit der effektiven Buchungsmaschine von NetStorming SRL werden das Angebot beschreibender und illustrativer Inhalte in der Reisebranche revolutionieren und standardisieren. Reisebüros, die mit NetStorming SRL zusammenarbeiten, können Vervotech Mappings für Echtzeit-Hotelkartierung nutzen und die Genauigkeit der Reisebuchungen maximieren.

Die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale von Vervotech Mappings:

Inhaltsaktualisierungen und Einblicke in Echtzeit

99.999 % Kartierungsgenauigkeit und 98 % Kartierungsabdeckung bei reduzierter Bearbeitungszeit

Meinungsstarke Inhalte, die ein optimiertes Nutzererlebnis bieten

Kuratierte Inhalte zur Verbesserung des Hauptkatalogs von Reisebüros

Marvel Puri, VP für Partnerschaften bei Vervotech, erklärte: „Wir sehen große Synergien in der Zusammenarbeit mit dem NetStorming-Team. Das Unternehmen bietet eine umfassende Abdeckung von Unterkunftsinhalten und Vervotech Mappings wird ihre Plattform festigen. Das ist auch deshalb besonders, weil sie unser erster Partner in Italien sind und die Zusammenarbeit mit ihnen ein Zeugnis für Agenturen ist, die Vervotech für die Kartierungstechnologie in Betracht ziehen."

Informationen zu Vervotech Mappings : Vervotech wurde mit dem Ziel gegründet, einen weltweiten Standard für Unterkunftsdaten zu etablieren. Mit einer Genauigkeit und Vollständigkeit von 99,99 % verwenden die Hotel-Mapping- und Room-Mapping-Plattformen von Vervotech groß angelegte Aggregation, KI-basierte Verarbeitung und sich ständig weiterentwickelnde ML-Modelle, mit denen doppelte Einträge entfernt werden und Hotels und Zimmer von mehreren Anbietern einheitlich angezeigt werden.

Informationen zu NetStorming SRL : Netstorming ist ein 2004 gegründetes, in Italien ansässiges Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Software für Reiseveranstalter, Reisebüros und DMC spezialisiert hat. Die Zusammenarbeit mit führenden italienischen und internationalen Reiseveranstaltern hat Netstorming zu einem erfolgreichen Akteur im Tourismussektor gemacht.

