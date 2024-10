Verwerkte tomaten uit Italië maken een impact op de Europese markt met het internationale programma "Red Gold From Europe", gepromoot door ANICAV

De totale import van tomaten in blik (conventioneel plus biologisch) in Nederland bedroeg in 2023 ongeveer 308,1 miljoen euro, waarvan 133,9 miljoen euro alleen al uit Italië kwam (226.129 ton in totaal, waarvan 98.230 uit Italië). De invoer van ingeblikte biologische tomaten uit Italië bedroeg in 2023 ongeveer 4,46 miljoen euro, een stijging van bijna 1,3 miljoen euro ten opzichte van 2022. Ongeveer 56% van alle geïmporteerde Italiaanse tomaten in blik is heel of in stukken, terwijl alleen al bij biologische producten het aandeel ingeblikte tomaten heel of in stukken oploopt tot meer dan 90%.

"We hebben het over natuur in een blikje," verklaart Marco Serafini, voorzitter van ANICAV. "Onze producten komen van land dat perfect is voor landbouw, genereus in de kwaliteit van zijn producten, overvloedig in de enorme variëteit aan gewassen en groenten die elke dag kunnen worden geoogst en op onze tafels kunnen worden gebracht. Ingeblikte biologische tomaten zijn een belangrijk onderdeel van de toeleveringsketen van verwerkte tomaten, gezien het groeiende bewustzijn en de gevoeligheid van consumenten voor de kwaliteit van de producten die ze kopen en voor het behoud van het milieu. Dit is een prominente trend in Noord-Europa, vooral in de vier doellanden van het project: Zweden, Duitsland, Nederland en Denemarken."

Biologische tomaten in blik die deel uitmaken van het "Red Gold from Europe" project hebben zich een plaats veroverd op de internationale markt, omdat ze gezond, vetarm en het hele jaar kunnen worden gebruikt. Bij de verwerking blijven alle natuurlijke voedingsstoffen behouden, waaronder lycopeen, dat een krachtige en gemakkelijk opneembare antioxidant is. Het ideale klimaat en de vruchtbare bodem van het Middellandse Zeegebied bieden de beste omstandigheden voor de teelt van tomaten van topkwaliteit. Tomatenvariëteiten met compact vruchtvlees, een stevige schil en een zoetzure smaak zijn perfect om te verwerken tot verschillende hele of in stukjes gesneden tomaten in blik. De productiestijging is te danken aan de toename van het teeltgebied en een verbetering van de gemiddelde opbrengst.

Deze uitzonderlijke landbouwopbrengst heeft geen problemen opgeleverd voor de verwerkingscapaciteit van de conservenindustrie; integendeel, we zijn op zoek naar nieuwe tomatenvariëteiten en nieuwe producten om op de markt te brengen om de concurrentiepositie te verbeteren. De totale export van tomaten in blik (biologisch en conventioneel) steeg in de eerste 6 maanden van 2024 (uit Italië plus andere EU-landen) met ongeveer 80 miljoen (66 miljoen euro uit Italië) met verdere groeivooruitzichten voor het lopende jaar.

"Ongeveer 75% van de Italiaanse biologische tomatenproductie is bestemd voor de export," zegt Giovanni De Angelis, directeur van ANICAV. "We willen de consumptie van biologische tomaten verder promoten en zo het marktaandeel in de vier doellanden verhogen. De binnenlandse consumptie groeit ook. Onze uitdaging voor de toekomst is echter om biologische producten te promoten onder jongere consumenten. Wij weten dit en richten ons daarom op heel specifieke drijfveren: vertrouwen wekken in certificeringsprocessen zodat de verkoop gaat stijgen. Dit brengt dan weer de wenselijke verlaging van kosten met zich mee." Er moet worden benadrukt dat het productieproces de tomaat in minder dan 24 uur van de plant naar het blik (of de fles) brengt. Dit 'record' van Italiaanse tomaten, die in minder dan een dag worden verwerkt, garandeert dat de consument een product van de hoogste kwaliteit krijgt.

Voor meer informatie: https://redgoldfromeurope.nl

Volg ons op:

https://www.facebook.com/redgoldfromeuropenl

https://www.instagram.com/redgoldfromeuropenl

https://www.youtube.com/@redgoldfromeuropenl

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2542315/EU_RED_GOLD_ORG_and_ASIA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186814/Visual_ORG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186817/Footer_NL.jpg