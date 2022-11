- Vezgo cierra una ronda de prefinanciación de 750.000 dólares estadounidenses para acelerar el crecimiento y el desarrollo de nuevas funciones para nuestra API de criptodatos líder

TORONTO, 22 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Vezgo INC ha anunciado hoy el cierre exitoso de una ronda de financiación pre-suscrita de 750.000 dólares estadounidenses. La misión de Vezgo es ayudar a las tecnologías financieras de la Web2 a pasar a la Web3 de forma compatible

Gracias al cierre de la ronda de pre-semilla de la compañía, Vezgo se centra ahora en la construcción de su equipo de ventas Go-to-Market para seguir escalando el número de clientes de pago con el objetivo de terminar el año con más de 50 clientes de pago.

"A lo largo de los últimos siete años en Wealthica, hemos adquirido un enorme conocimiento de las necesidades y los retos de los desarrolladores que necesitan conectividad con los monederos y las cuentas de intercambio de criptomonedas de sus usuarios finales", indicó Martin Leclair, responsable de tecnología de Vezgo.

También añadió: "Con la Crypto API de Vezgo, los desarrolladores pueden centrarse en la creación de sus productos, mientras que Vezgo se encarga de toda la complejidad de la agregación de datos de las Crypto Exchange APIs, los monederos y los datos de la cadena de bloques".

"Vezgo se está centrando en entender bien a sus clientes y en aumentar los ingresos. Estamos viendo una enorme cantidad de tracción y oportunidades en muchos verticales tradicionales que están buscando ayuda para entrar en el espacio de los activos digitales de la Web3", explicó Roberto Montesi, consejero delegado de Vezgo.

Vezgo se enorgullece de anunciar las inversiones de riesgo de Bitnomic Capital Inc., Flinks Technologies Inc., M2S Capital Inc., Chouinard Family Office y los inversores ángeles y empresarios en serie Andrew Izyumov (ex-Goldman Sachs) y Rachid Ajaja.

El increíble equipo técnico de Vezgo construyó rápidamente una plataforma Unified Crypto API unificada que permite a los desarrolladores integrarse con los datos de Web3. Utilizando la API de Vezgo, los desarrolladores de aplicaciones fintech pueden conectarse con los datos de sus usuarios procedentes de todas las partes del ecosistema criptográfico: Centralized Exchanges, Wallets, NFTs y Blockchains en general.

Vezgo mejora los datos con tipos de transacción normalizados, tipos de cambio fiat y múltiples mejoras de datos que facilitan la vida del desarrollador. Tiende un puente entre Web2 y Web3 y permite integrar sin problemas los datos de Web3 en los casos de uso de Web2.

VEZGO INC es una API de criptodatos con sede en Ontario, Canadá, respaldada por empresas. Vezgo completó su escisión de Wealthica y ahora opera como una entidad totalmente independiente. La misión de Vezgo es ayudar a las fintechs de la Web 2 y a las empresas financieras, tales como impuestos, seguros, cumplimiento, auditoría y aseguramiento, a cerrar la brecha hacia la Web3.

Dale una oportunidad y prueba Vezgo API

https://vezgo.com

Roberto Montesi, consejero delegado, [email protected], 514 258-8705

SOURCE Vezgo Inc.