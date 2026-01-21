VF-26 vorgestellt | Zoomex und TGR Haas F1 Team treten 2026 in eine neue Phase der Zusammenarbeit ein

VICTORIA, Seychellen, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Am 19. Januar 2026 stellte das TGR Haas F1 Team offiziell seinen neuen Rennwagen für die Saison 2026 vor, den VF-26. Zusammen mit dieser Markteinführung geben Zoomex und das TGR Haas F1 Team stolz die nächste Phase ihrer offiziellen Partnerschaft bekannt, die mit Beginn der Saison 2026 startet. In der kommenden Saison werden sich beide Parteien weiterhin auf Systemeffizienz, stabile Ausführung und langfristige Engineering-Fähigkeiten konzentrieren. Gemeinsam werden sie weitere Investitionen in „kontrollierbare Leistung" in Umgebungen vorantreiben, die sowohl hohe Wettbewerbsfähigkeit als auch außergewöhnliche Systemzuverlässigkeit erfordern.

image1

Die Einführung des VF-26 markiert einen neuen Meilenstein in den technischen und rennsportlichen Bemühungen des Haas-Teams. In der Formel 1 ist Geschwindigkeit nicht nur eine einzelne Kennzahl, sondern das Ergebnis einer systemischen Kombination aus Aerodynamik, Antriebssystemen, Echtzeit-Datenfeedback und Teamzusammenarbeit. Der Wettbewerb in dieser Saison verlagert sich von individuellen Leistungskennzahlen hin zu einer kontinuierlichen Bewertung der Gesamteffizienz und -stabilität des Systems.

Das TGR Haas F1 Team kommentierte: „Der VF-26 steht für unseren kontinuierlichen Fortschritt in der technischen Architektur und der Umsetzung auf der Rennstrecke. Unsere Ziele für die neue Saison sind klar: Wir wollen die Gesamtleistung durch Systemstabilität und Teamzusammenarbeit in einem hart umkämpften Umfeld kontinuierlich verbessern."

Diese Betonung der Systemfähigkeit bildet auch den Kern der Zusammenarbeit zwischen Zoomex und dem Haas-Team. Auf dem hochvolatilen und hochfrequenten Krypto-Handelsmarkt sind es nicht die kurzfristigen Marktschwankungen, sondern die Systemstabilität der Plattform, die Anpassungseffizienz und die Ausführungskonsistenz unter extremen Marktbedingungen, die die Nutzererfahrung wirklich beeinflussen. Im Gegensatz zu oberflächlichen Funktionen oder kurzfristiger Performance ist die Zuverlässigkeit der Handelsinfrastruktur der entscheidende Faktor für langfristiges Vertrauen.

Als globale Handelsplattform für Kryptowährungen investiert Zoomex seit langem Ressourcen in die Optimierung des Kerns seiner Handelssysteme, Risikokontrollmechanismen und Produktstrukturen. Das Unternehmen ist bestrebt, den Nutzern eindeutige, vorhersehbare Handelserfahrungen in hochintensiven Marktumgebungen zu bieten. Diese langfristige Investition mit Schwerpunkt auf Systemstabilität passt perfekt zu den Anforderungen der F1 an technische Zuverlässigkeit und Ausführungskonsistenz.

Zoomex erklärte: „Ob auf der Rennstrecke oder auf dem Handelsmarkt, was wirklich über den Ausgang entscheidet, ist niemals die kurzfristige Geschwindigkeit, sondern die Systemstabilität und die Konsistenz der Ausführung in entscheidenden Momenten. Unsere Zusammenarbeit mit dem TGR Haas F1 Team basiert auf einem gemeinsamen Verständnis von Langfristigkeit und kontrollierbarer Leistung."

Sowohl im Leistungssport als auch im Finanzhandel sind Fairness und Transparenz ebenfalls die Voraussetzungen für eine nachhaltige Teilnahme. Klare Regeln und verständliche Mechanismen sind die Grundlage für den Aufbau von Vertrauen. Die F1-Schiene gewährleistet Wettbewerbsordnung durch klare technische Spezifikationen und Wettbewerbsregeln; Handelsplattformen wiederum müssen den Nutzern helfen, ihr Handelsumfeld und potenzielle Risiken durch transparente Regelgestaltung und Produktlogik zu verstehen.

Diesem Prinzip folgend, hält Zoomex seit langem an der fairen, gerechten und transparenten Handelsphilosophie fest, indem es klare Handelsregeln, klar definierte Produktstrukturen und Risikowarnungen bereitstellt, um die durch Informationsasymmetrie verursachte Unsicherheit zu verringern. Diese Achtung vor Regeln und Mechanismen ist auch ein wichtiger Bestandteil der Markenpositionierung.

Von 2025 bis 2026 ist die Einführung des VF-26 nicht nur der Start in die neue Saison, sondern symbolisiert auch die Vertiefung der Partnerschaft zwischen Zoomex und dem TGR Haas F1 Team. Auch in Zukunft werden beide Seiten die Systemfähigkeiten und die Ausführungseffizienz in ihren jeweiligen Bereichen weiter verbessern und in einem sich schnell verändernden Umfeld eine klare Richtung beibehalten.

Mit dem Beginn der 2026er Saison bekräftigt Zoomex sein Engagement, sich weiterhin auf das Handelserlebnis selbst zu konzentrieren und eine zuverlässige Handelsumgebung für globale Händler durch stabile Systemarchitektur und transparente Handelsmechanismen bereitzustellen. Zoomex bewegt sich durch Veränderungen vorwärts, anstatt auf der Oberfläche der Geschwindigkeit zu verharren.

Informationen zu ZOOMEX

Zoomex wurde 2021 gegründet und ist eine globale Handelsplattform für Kryptowährungen mit über 3 Millionen Nutzern in mehr als 35 Ländern und Regionen, die über 700 Handelspaare anbietet. Geleitet von seinen Kernwerten „Einfach × Benutzerfreundlich × Schnell" hat sich Zoomex auch den Prinzipien der Fairness, Integrität und Transparenz verschrieben und bietet ein leistungsstarkes, barrierearmes und vertrauenswürdiges Handelserlebnis.

Als offizieller Partner des Haas F1 Teams legt Zoomex den gleichen Fokus auf Geschwindigkeit, Präzision und zuverlässige Regelausführung wie auf der Rennstrecke. Darüber hinaus hat Zoomex eine weltweite exklusive Markenbotschafter-Partnerschaft mit dem Weltklasse-Torwart Emiliano Martínez geschlossen. Seine Professionalität, Disziplin und Beständigkeit untermauern das Engagement von Zoomex für fairen Handel und langfristiges Vertrauen der Nutzer.

In Bezug auf Sicherheit und Compliance verfügt Zoomex über behördliche Lizenzen, darunter Canada MSB, U.S. MSB, U.S. NFA und Australia AUSTRAC, und hat die Sicherheitsaudits der Blockchain-Sicherheitsfirma Hacken erfolgreich bestanden. Zoomex arbeitet innerhalb eines konformen Rahmens und bietet flexible Optionen zur Identitätsprüfung sowie ein offenes Handelssystem. Damit schafft Zoomex eine Handelsumgebung, die für Nutzer weltweit einfacher, transparenter, sicherer und zugänglicher ist.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2866129/image1.jpg