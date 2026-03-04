VIA Labs annonce la disponibilité de contrôleurs de hub USB 5Gbps et 10Gbps de qualité industrielle à Embedded World 2026

NUREMBERG, Allemagne, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- VIA Labs, Inc. (VLI), l'un des principaux fournisseurs de contrôleurs USB4, DisplayPort, SuperSpeed USB, USB 2.0 et de contrôleurs USB Power Delivery, a annoncé aujourd'hui à Embedded World 2026 l'expansion de son portefeuille industriel avec le lancement des contrôleurs de hub VL819i USB 5Gbps et VL822i USB 10Gbps. Suite au succès des hubs USB 2.0 de qualité industrielle VL122i STT et VL123i MTT lancés en début d'année, ce nouveau lancement offre aux partenaires industriels des applications à haute fiabilité et à large bande passante telles que la vision industrielle, les périphériques haute performance, les écrans, l'acquisition de données, le stockage et la connectivité générale. Les participants peuvent obtenir plus d'informations sur les produits de silicium de contrôleur de VLI au cours d'Embedded World 2026, du 10 au 12 mars, au Stand 3-396 dans le Hall 3, Centre d'exposition de Nuremberg.

Les contrôleurs de hub industriels de VIA Labs sont conçus pour un fonctionnement stable et fiable dans des environnements présentant une importante plage de températures allant de -40°C à +85°C et possèdent une intégrité de signal améliorée ainsi qu'une conception à faible consommation d'énergie. Ils sont parfaits pour les systèmes embarqués, les serveurs, les ordinateurs industriels, les terminaux de vente au détail intelligents, etc.

Les hubs USB VL822i et VL819i sont disponibles en deux configurations. La version standard Q7 utilise un boîtier QFN76 de 9x9 mm et est optimisée pour les ports USB-A en aval. La version Q8 utilise un boîtier QFN88 de 10x10 mm et est optimisée pour l'USB-C, intégrant des multiplexeurs pour les ports en amont et les deux ports en aval. Les VL822i et VL819i partagent le même boîtier et le même brochage, ce qui permet aux développeurs de gérer différents niveaux de performance sans avoir à concevoir plusieurs matériels. Pour simplifier l'intégration, les deux contrôleurs de concentrateur offrent une compatibilité broche à broche (P2P) et de nomenclature (BOM).

« Bien que les terminaux individuels ne nécessitent pas nécessairement une bande passante de 10Gbps, notre contrôleur de hub VL822i USB 10Gbps utilise une prise en charge des transactions IN multiples pour dépasser les limites de l'ordonnancement round-robin de base des USB 5Gbps Hubs », a déclaré Eric WH. Cheng, chef de produit, VIA Labs, Inc. « Associé à un hôte USB 10Gbps, le VL822i peut intercaler des requêtes et gérer plusieurs transactions simultanées. Cela permet de réduire la latence au niveau du système, d'améliorer les performances et la réactivité lorsque plusieurs périphériques USB 5Gbps sont utilisés. »

VIA Labs à Embedded World 2026

Stand VIA Labs : Hall 3, Stand No. 3-396

Date : 10-12 mars 2026

Lieu : Centre d'exposition de Nuremberg, Allemagne

Disponibilité du produit

Pour toute demande d'échantillons, contactez votre représentant local de VIA Labs ou envoyez un e-mail à [email protected].

Détails du produit

VL822i/VL819i - https://www.via-labs.com/product_show.php?id=99

VL122i - https://www.via-labs.com/product_show.php?id=126

VL123i - https://www.via-labs.com/product_show.php?id=128

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2923116/VL822i_board1.jpg