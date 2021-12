Via obtient un financement de série G de 130 millions de dollars pour une évaluation de 3,3 milliards de dollars

Le chiffre d'affaires généré par TransitTech de Via a plus que doublé au cours de l'année écoulée grâce à la croissance mondiale de la demande de ses logiciels

NEW YORK, 1er décembre 2021 /PRNewswire/ -- Via, le leader mondial de TransitTech, a annoncé aujourd'hui un nouveau financement de 130 millions de dollars pour une évaluation post-monétaire de 3,3 milliards de dollars. Ce cycle de financement a été mené par Janus Henderson avec la participation de fonds et de comptes gérés par BlackRock, ION Crossover Partners, Koch Disruptive Technologies et l'investisseur existant Exor. La demande de logiciels capables de transformer les anciens systèmes de transport en réseaux numériques avancés connaît une forte croissance dans le monde entier. En conséquence, Via a connu une forte croissance, et le chiffre d'affaires de TransitTech a plus que doublé par rapport à l'année précédente pour dépasser un montant annualisé de 100 millions de dollars, ce qui conforte le rôle de leader de Via dans la catégorie TransitTech.

« Nous vivons la période la plus passionnante depuis des décennies dans le domaine des transports », ont déclaré Daniel Ramot et Oren Shoval, cofondateurs de Via. « Les villes du monde entier reconnaissent le rôle essentiel que la technologie peut jouer dans l'amélioration de l'efficacité et de la qualité de leurs réseaux de transport. Nos logiciels offrent une solution de bout en bout qui aide les villes et les organismes publics à planifier, exploiter et optimiser chaque volet de leur système de transport. »

Selon une étude récente réalisée par le BCG, le secteur mondial des technologies de transport devrait atteindre une valeur estimée à 1 350 milliards de dollars d'ici 2025, ce qui souligne le rôle essentiel que jouent les transports dans le développement économique, l'équité et la durabilité.

« Quand on regarde le marché des transports en commun aujourd'hui, on y voit une formidable opportunité », a déclaré Denny Fish, gestionnaire de portefeuille chez Janus. « Nous avons vu à maintes reprises comment les industries traditionnelles sont transformées par l'introduction des technologies : la FinTech, la HealthTech, l'EdTech et autres ont apporté des améliorations extraordinaires en termes de performance et d'efficacité. La TransitTech est la prochaine sur la liste et, ayant créé cette catégorie, Via est particulièrement bien placée pour la diriger. La mission de l'entreprise, qui consiste à améliorer l'accès à un transport efficace, abordable et durable, est une source d'inspiration. »

Aux États-Unis, le Bipartisan Infrastructure Deal (accord bipartisan pour le développement des infrastructures) adopté récemment prévoit un financement annuel sans précédent, nouveau ou renouvelé, de 91 milliards de dollars, garanti pour le transport public au cours des cinq prochaines années. Ce montant s'ajoute aux près de 70 milliards de dollars d'aide fédérale d'urgence COVID-19 déjà mise à disposition pour répondre aux besoins de transport en commun à court terme. Bon nombre des fonds mis à disposition par ces programmes sont destinés à des solutions de mobilité innovantes permettant d'améliorer l'efficacité des réseaux de transport, d'élargir l'accès pour les communautés mal desservies et de s'attaquer à la réduction des émissions de carbone et des embouteillages.

« La plateforme de Via a transformé notre communauté », a déclaré Caroline Rodriguez, directrice générale de High Valley Transit dans l'Utah. « L'unification de nos opérations de transport à itinéraire fixe et sur demande, et de transport adapté nous permet d'offrir une expérience grandement améliorée à nos usagers tout en réalisant des gains d'efficacité importants. La flexibilité qu'offre cette technologie nous permet de développer l'accès aux emplois, à l'éducation, aux soins de santé et à d'autres services essentiels pour notre communauté, et de réduire la dépendance aux véhicules à passager unique. »

Via entend utiliser ce financement pour accélérer son expansion sur de nouveaux marchés, poursuivre le recrutement de talents exceptionnels et accroître son investissement dans l'innovation des produits.

À propos de Via :

Fondée en 2012, Via a joué le rôle de pionnier du secteur de la technologie des transports en utilisant les nouvelles technologies pour développer des systèmes de mobilité publique, ce qui a optimisé les réseaux dynamiques de bus, de navettes, de véhicules accessibles en fauteuil roulant, de bus scolaires, de véhicules autonomes et de véhicules électriques dans le monde entier. Créant le réseau de transport le plus efficace, le plus équitable et le plus durable au monde pour tous les usagers, y compris les personnes à mobilité réduite, les personnes ne possédant pas de smartphone et les populations non bancarisées, Via collabore avec ses partenaires pour réduire les coûts des transports en commun, tout en offrant des options de transport qui rivalisent avec la commodité d'une voiture de particulier et en réduisant l'impact environnemental. À l'intersection du transport et de la technologie, Via est un leader visionnaire du marché qui combine l'innovation logicielle avec une conception de service sophistiquée et une expertise opérationnelle pour améliorer fondamentalement la façon dont le monde se déplace, avec 500 partenariats dans plus de 35 pays, et ce n'est pas fini.

###

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/944105/Via_Logo.jpg

Related Links

http://ridewithvia.com



SOURCE Via Transportation, Inc.