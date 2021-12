ViacomCBS e CJ ENM anunciam parceria estratégica global

Acordo abrangente para oferecer entretenimento de classe mundial em plataformas de streaming

Paramount+ estreia na Ásia como pacote exclusivo com TVING em 2022

NOVA YORK e SEUL, Coreia, 8 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A ViacomCBS (NASDAQ: VIACA, VIAC) e a CJ ENM anunciaram hoje uma nova parceria estratégica que trará entretenimento premium para o público em todo o mundo com um acordo global abrangente que inclui coproduções para séries e filmes originais, licenciamento e distribuição de conteúdo em serviços de streaming líderes da ViacomCBS e da CJ ENM.

A Paramount+ também estreará na Coreia do Sul em 2022 como um pacote exclusivo com o serviço de streaming da TVING, o serviço de streaming da CJ ENM, marcando sua primeira entrada no mercado asiático.

"O entretenimento coreano se tornou um fenômeno cultural com uma demanda sem precedentes, e a CJ ENM está por trás de alguns dos maiores sucessos internacionais que transcendem fronteiras, incluindo o filme vencedor do Oscar Parasita, disse Dan Cohen, presidente do Grupo de Distribuição Global da ViacomCBS. "Estamos entusiasmados com a parceria com a CJ ENM para oferecer conteúdo de classe mundial que irá cativar nosso público coletivo, expandir nossa presença intercontinental e acelerar o crescimento de nossos serviços de streaming com esta colaboração poderosa."

A ViacomCBS e a CJ ENM alavancarão seu alcance global combinado, seus recursos de produção, IP de renome mundial e pedigree de fabricação de sucessos para oferecer oportunidades-chave de sinergia em ambas as empresas:

A Paramount Television Studios e a CJ ENM/Studio Dragon irão co-desenvolver e co-produzir séries com roteiro em inglês baseadas nos títulos da CJ ENM/Studio Dragon para exibição na Paramount+.

A ViacomCBS e a CJ ENM desenvolverão e co-financiarão filmes para lançamentos teatrais e de streaming com o plano de distribuir um filme para exibição nos cinemas em vários territórios todos os anos.

A ViacomCBS e a TVING cofinanciarão a nova série coreana para distribuição global na Paramount+.

A Paramount+ licenciará séries em idioma coreano da biblioteca de IP da CJ ENM.

A Pluto TV, o serviço gratuito de televisão de streaming com suporte de anúncios (FAST) na América, lançará um canal dedicado da marca CJ ENM em 14 de dezembro, com conteúdo K (coreano) para o público dos EUA.

"A CJ ENM está se tornando uma empresa de entretenimento líder global de acordo com a visão do presidente Lee Jay-Hyun de expandir a presença da CJ em nível global", disse Kang Ho-Sung, CEO da CJ ENM. "A vasta biblioteca de IP original da CJ ENM criará sinergia com os recursos de produção e canais de distribuição da ViacomCBS para se desenvolver em conteúdo global de sucesso."

"Estamos focados na rápida expansão da Paramount+ em mercados em todo o mundo", disse Raffaele Annecchino, presidente e CEO da ViacomCBS Networks International. "Nossa parceria estratégica com a TVING nos permite acelerar o crescimento de assinantes da Paramount+, ao mesmo tempo em que trazemos mais conteúdo premium para o público neste importante mercado."

Os termos da transação não foram divulgados.

Sobre a VIACOMCBS

A ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA) é uma empresa líder global em mídia e entretenimento que cria conteúdo e experiências premium para o público em todo o mundo. Impulsionada por marcas icônicas de consumo, seu portfólio inclui CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount+, Pluto TV e Simon & Schuster, entre outras. A empresa oferece a maior participação do público de televisão dos EUA e conta com uma das bibliotecas mais importantes e extensas do setor em títulos de TV e filmes. Além de oferecer serviços inovadores de streaming e produtos de vídeo digital, a ViacomCBS oferece recursos poderosos em soluções de produção, distribuição e publicidade.

Para obter informações adicionais sobre a ViacomCBS, acesse www.viacomcbs.com e siga @ViacomCBS em plataformas sociais.

VIAC-IR

Sobre a CJ ENM

A CJ ENM é uma empresa de entretenimento líder originada da Coreia. Desde 1995, a empresa tem se envolvido em uma ampla gama de empresas em todo o espectro do setor, incluindo conteúdo de mídia, música, cinema, artes performáticas e animação, oferecendo seu conteúdo original de primeira linha para várias plataformas de mídia. A CJ ENM criou, produziu e distribuiu conteúdos aclamados globalmente, incluindo o filme vencedor do festival de Cannes Parasita, o musical vencedor do Tony Award, Kinky Boots, os sucessos coreanos recordes de bilheteria Roaring Currents, Extreme Job, Ode to My Father, além das séries de televisão cobiçadas como Mr. Sunshine, Guardian: The Lonely and Great God, Grandpas over Flowers, I Can See Your Voice e muito mais. Com o objetivo de oferecer as melhores experiências de cultura K em todo o mundo, a CJ ENM apresenta a KCON, a maior convenção e festival de cultura K do mundo que celebra o prêmio Mnet Asian Music Awards (MAMA), o maior prêmio musical da Ásia. Com escritórios regionais na Ásia, Europa e EUA, a CJ ENM atualmente emprega mais de 3.600 pessoas. Para mais informações, acesse: http://www.cjenm.com

