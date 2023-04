Viapol apresenta novos produtos na FEICON 2023

Empresa traz ao mercado impermeabilizante autoadesivo, tinta esmalte em poliuretano, massa bicomponente, caneta de reparo e revestimento impermeável autoadesivo

SAO PAULO, 3 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Viapol - referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para construção civil, participará da FEICON, feira referência para os profissionais do mercado de construção civil e arquitetura do Brasil e de toda América Latina. O evento acontece entre os dias 11 e 14 de abril, no São Paulo Expo, em São Paulo.

Sempre na vanguarda e focada em inovação e tecnologia, a empresa apresentará durante a feira, os novos produtos que irão compor o seu portfólio e que trazem soluções para: proteção de mourões e palanques, reparos para superfícies de madeira, massa epóxi multiuso, tinta poliuretano utilizada em pisos, metais, pastilhas, madeira e o novo impermeabilizante autoadesivo para lajes telhas e calhas.

O público que visitar o estande da Viapol, que terá aproximadamente 280m2, um dos maiores do evento, também ficará por dentro das tendências do mercado e de uma série de ações e atividades como as demonstrações de aplicação dos produtos, realizadas pelos trades da empresa. As apresentações, também chamadas de "mão na massa" ocorrerão durante o evento.

"Cada vez mais, a Viapol vem investindo em novas tecnologias para aprimorar seus negócios e suas soluções. E a feira é uma oportunidade ímpar para a empresa apresentar ao público suas inovações e os diferenciais de seus produtos", diz Cristiane Gottsfritz, Gerente de Marketing da Viapol. A equipe comercial da empresa estará a postos para atender aos visitantes, apresentar o catálogo de produtos e tirar as dúvidas.

Descrição dos produtos:

O MANTELHA é um impermeabilizante autoadesivo com acabamento de alumínio reforçado, indicado para combater as infiltrações de lajes, telhas e calhas, possui um acabamento estruturado com alta resistência ao rasgo, de fácil aplicação, não necessita o uso de maçaricos. Disponíveis em embalagens de 0,48 x 10m e 1,00 x 10m

Já o FUSEPROTEC PU ECO, é uma tinta esmalte em poliuretano para pisos, paredes e azulejos. Indicado para pintura de azulejos, madeira, metais, pastilhas, vidros, portões de ferro, demarcações de faixas e pintura de paredes e pisos. Produto monocomponente, de fácil aplicação e com alta aderência e durabilidade

O REPARA TUDO F12 MASSA EPÓXI, por sua vez, é uma massa bicomponente à base de resina epóxi, que não resseca, não encolhe e de fácil aplicação. Indicada para diversos tipos de materiais, para uso interno e externo. É recomendado para reparo, preenchimento e vedação, aceita acabamentos tais como: lixamento, pode ser furado com broca, serrado e pintado após a sua secagem. O Repara Tudo F12 é um bastão que possui em seu interior um agente encapsulado em contraste com a cor do produto. Quando misturado os agentes contidos, ele oferece alta durabilidade

Enquanto que a CANETA F12 REPARA MADEIRA realiza reparo simples e rápido para pequenas imperfeições, arranhões, riscos, marcas de amassados ou cortes em qualquer superfície de madeira. É o produto ideal para reparo de móveis, armários, aparadores, portas, molduras e até mesmo pisos.

E o PROTEGE MOURÃO é um revestimento impermeável autoadesivo, à base de asfalto recoberta com lâmina de alumínio flexível, indicado para proteção de mourões e palanques de cercas para uso no campo e na cidade, oferecendo maior durabilidade e proteção contra a ação da umidade vinda do solo.

Serviço:

FEICON -

Data: 11 a 14/03

Horário: 10h às 20h

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rod. dos Imigrantes - Km 1,5 - Água Funda – São Paulo - SP

Sobre a Viapol

A Viapol é referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para todas as necessidades da construção civil. A empresa é uma das maiores indústrias de soluções químicas para o setor na América Latina. Fundada em 1990, tem um portfólio com mais de mil itens direcionados a proteção, conservação e valorização de obras, além de suprir demandas da indústria de transformação. Os produtos são desenvolvidos para atender com eficiência a todas as etapas de um empreendimento, da fundação ao acabamento. Oferece soluções para edificações, obras de infraestrutura, saneamento básico, obras Industriais, aditivos para produção de concreto e argamassa, tratamento de superfícies, impermeabilização geral, pisos industriais, tratamentos de madeira e insumos industriais.

A Viapol tem sede instalada na cidade de Caçapava-SP, onde possui um parque fabril de 100 mil metros quadrados de área construída, considerado o maior do setor em toda a América Latina, além de uma filial na cidade de Candeias-BA, com produção e distribuição para as regiões Norte e Nordeste do país, um Centro de Distribuição em Jaboatão dos Guararapes-PE e um escritório técnico comercial em São Paulo (SP). São mais de 450 colaboradores e 200 representantes comerciais atuantes em todas as regiões do Brasil. Para saber mais acesse o site www.viapol.com.br .

Sobre a FEICON

A FEICON é o maior evento de construção civil e arquitetura da América Latina, e principal plataforma para apresentação e desenvolvimento de tendências e tecnologias destes setores. Oferece conteúdo técnico de alta qualidade o ano todo, e inspira milhares de profissionais de todos os elos da construção civil e arquitetura que buscam soluções para aumentar a produtividade e a eficiência dessa indústria, uma das mais importantes para o desenvolvimento do país.

O evento é o único da América Latina em que expositores apresentam produtos e serviços para varejistas, atacadistas, construtores, arquitetos e formadores de opinião em busca de tendências, novas tecnologias e inspiração. A feira marca o início do calendário da construção civil no Brasil, oferece aos profissionais deste mercado oportunidades de relacionamento e acesso às principais inovações do setor.

