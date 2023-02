Viapol dá dicas para evitar e resolver problemas com infiltrações em períodos de chuva

Companhia tem soluções completas para impermeabilização e preparou um material com informações valiosas sobre tipos, causas, prevenção, riscos, produtos e formas de combate as infiltrações

SÃO PAULO , 23 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- No Brasil, o início do ano é sempre marcado por fortes chuvas. Algumas regiões, como o Sudeste, por exemplo, são muito castigadas pelas consequências das tempestades. Além dos impactos na natureza e no cotidiano da população, que sofre com desbarrancamentos, quedas de árvores e inundações, as fortes chuvas muitas vezes causam também entupimentos nos bueiros, nas calhas dos telhados e ainda as indesejáveis infiltrações.

A maior parte dos registros de infiltrações nos telhados ocorrem por descuido com a manutenção. Seja ele por entupimento das calhas, por ausência de limpeza das folhas de árvores, ou por acúmulo de fuligem e sujidade nas telhas, que ao ser carreada pelas fortes chuvas se acumulam nas calhas e fecha a vazão das tubulações de coleta de águas pluviais.

"O principal risco desta ausência de manutenção é o colapso (queda/quebra) dos suportes das calhas e a penetração da água por baixo dos telhados gerando infiltrações generalizadas na laje do imóvel", alerta o engenheiro da Viapol e supervisor Técnico, César Serafim. A Viapol é referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para construção civil.

Nos edifícios, as infiltrações ocorrem não apenas pela ausência de manutenção (limpeza) dos ralos de captação de águas pluviais, mas também pela ausência de manutenção dos rufos do perímetro da laje de cobertura, que muita das vezes não apresentam um selamento com produto adequado, conforme recomendação das normas técnicas vigentes ou pela ficha técnica do fabricante do selante. Estas falhas permitem que a água transpasse e penetra pela porosidade da estrutura e gera as infiltrações pontuais que, ao longo do tempo, comprometem as armaduras presentes nestas estruturas.

Outra causa bem comum de infiltrações em imóveis, segundo o executivo, são erros construtivos, como a queda dos telhados, que não respeitaram o grau de inclinação específico para cada tipo de telha, conforme seu fabricante. Essa prática gera o retorno de água para o interior do telhado, assim como infiltrações nas lajes e forros no interior.

"Existem, ainda, infiltrações provenientes do solo, seja por ausência ou ineficiência do sistema de drenagem, por deficiência ou inexistência de impermeabilização nas fundações destes imóveis. Neste caso, a solução requer o emprego de produtos impermeabilizantes (Viaplus Reparo ou Viaplus 1000) que são aplicados em todo perímetro da edificação corrigindo estes problemas", explica o engenheiro César, acrescentando que os principais tipos de infiltração são: água de percolação, umidade do solo e água de condensação.

As águas de percolação (chuvas e lavagem) penetram no reboco, através de fissuras ou tintas antigas, gerando manchas em paredes, gesso, massa corrida. Em períodos muito prolongados pode gerar a proliferação de fungos e bolor comprometendo a saúde dos moradores do imóvel. Já a umidade do solo (água capilar) aparece pelo rodapé dos imóveis, por ausência ou ineficiência da impermeabilização, e enfraquecem o reboco, deteriora as tintas e acabamento e também geram proliferação de fungos e bolor. A água de condensação (superfícies expostas ao calor e ao frio), por sua vez, ocorre devido ao uso de materiais construtivos de baixa qualidade ou utilizados em locais não recomendados, ocasionando uma troca desbalanceada da temperatura interna com a externa do imóvel.

De acordo com o especialista, os pontos das casas com maior tendência às infiltrações internas são cozinhas e banheiros, devido a possibilidade de danos hidráulicos de pequeno montante e que levam longos períodos até serem identificados. Lajes também são um ponto de atenção, em decorrência a inexistência ou danos na impermeabilização e telhados devido à quebra ou deslocamentos das mesmas.

Dicas para seu lar

Para te ajudar a enfrentar esse período de chuvas prevenindo infiltrações na sua residência, a Viapol preparou dicas especiais:

Revise todos os pontos de seu imóvel que recebem águas de chuva, como ralos, calhas e telhados.

Trate fissuras das fachadas, pois estas, em sua grande maioria, ficam visíveis.

Pinte seu imóvel a cada 2 ou 3 anos com tintas de boa qualidade ou com característica impermeáveis.

Revise as calhas, telhados, rufos e captações de águas pluviais, trate fissuras externas nas paredes (ViapolSela trincas)

Adote tintas externas de boa qualidade (Fuseprotec parede), e adote produtos hidro-repelentes (Fuseprotec Silicone) em fachadas de tijolo aparentes, blocos aparentes.

O engenheiro da Viapol e supervisor Técnico, César Serafim reforça que "estas são soluções fáceis de se implementar em sua edificação, pois são serviços que você mesmo pode realizar com baixo custo".

Sobre a Viapol

A Viapol é referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para todas as necessidades da construção civil. A empresa é uma das maiores indústrias de soluções químicas para o setor na América Latina. Fundada em 1990, tem um portfólio com mais de mil itens direcionados a proteção, conservação e valorização de obras, além de suprir demandas da indústria de transformação. Os produtos são desenvolvidos para atender com eficiência a todas as etapas de um empreendimento, da fundação ao acabamento. Oferece soluções para edificações, obras de infraestrutura, saneamento básico, obras Industriais, aditivos para produção de concreto e argamassa, tratamento de superfícies, impermeabilização geral, pisos industriais, tratamentos de madeira e insumos industriais.

A Viapol tem sede instalada na cidade de Caçapava-SP, onde possui um parque fabril de 100 mil metros quadrados de área construída, considerado o maior do setor em toda a América Latina, além de uma filial na cidade de Candeias-BA, com produção e distribuição para as regiões Norte e Nordeste do país, um Centro de Distribuição em Jaboatão dos Guararapes-PE e um escritório técnico comercial em São Paulo (SP). São mais de 450 colaboradores e 200 representantes comerciais atuantes em todas as regiões do Brasil. Para saber mais acesse o site www.viapol.com.br .

