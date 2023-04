Viapol divulga primeiro relatório de sustentabilidade e reafirma seu compromisso ambiental e social

Relatório reúne as principais ações da companhia e mostra os resultados de 2021 e 2022

SÃO PAULO, 26 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Viapol, referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para construção civil, anuncia o seu primeiro relatório de sustentabilidade, com informações detalhadas sobre as operações e resultados referentes aos anos de 2021 e 2022. Lançado durante a Feicon, principal feira do setor, o documento apresenta as ações e metas da empresa em relação aos pilares Ambiental, Social e de Governança (ESG – sigla em inglês para Environmental, Social and Governance).

"Tenho muito orgulho de afirmar que, por meio do esforço e do comprometimento de nossos colaboradores, somados à nossa cultura organizacional, fomos capazes de contornar as adversidades dos últimos anos, mantendo o mercado abastecido enquanto prezávamos pela saúde, bem-estar e segurança de todos", diz Ariovaldo José Torelli, CEO e diretor geral da Viapol.

Para o executivo, o resultado positivo do ano passado – crescimento de vendas de mais de 20% – é um incentivo para continuar o ritmo, mesmo quando 2023 apresenta um momento de retração e alta de juros nos empreendimentos construtivos.

O relatório também aponta que uma das grandes oportunidades do setor de construção civil é a demanda constante por evolução tecnológica. Para se manter na vanguarda e acompanhar as tendências do mercado, a Viapol tem como estratégia investir em tecnologia e desenvolver novos produtos, visando ganhos de produtividade e qualidade, utilizando-se da parceria com sua matriz, o Grupo RPM, que possui mais de 140 fábricas ao redor do mundo. "Além do foco em inovação, vamos seguir nosso plano de capacitar cada vez mais nossos colaboradores, tanto na frente técnica como no campo digital, para atender nossos clientes e consumidores finais nos mais variados canais", diz Torelli.

Além disso, em 2023, a empresa coloca em prática o início do plano BABW – Building a Better World, criado pelo Grupo RPM, que integra ainda mais a sustentabilidade à cultura da Viapol, traçando metas e iniciativas ambientais. O objetivo desse plano é aumentar a conscientização, criar inspiração e facilitar o envolvimento interno em torno do compromisso contínuo com um futuro sustentável, estimulando práticas que consideram o impacto das mudanças climáticas na estratégia.

Recurso ambiental na Viapol

Entre 2021 e 2022, a companhia reduziu o uso de água da sua fábrica em Caçapava (SP) em aproximadamente 25% por metro cúbico. Recentemente, a empresa também atualizou diversos sistemas de gerenciamento e equipamentos relacionados a esse recurso.

Por meio do Grupo RPM, a Viapol possui programas para mitigar a pegada de carbono e reduzir as emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE), incentivando práticas operacionais mais resilientes e ecologicamente corretas. "Nossa fábrica passou a usar biomassa como fonte de combustível para o aquecimento das linhas de produção que dependem de calor. A instalação usa um sistema de queima de cavacos de madeira que consome subprodutos da indústria madeireira da região. Essa transição do gás natural para a biomassa diminuiu a dependência de combustíveis fósseis, e as emissões de GEE associadas ao gás natural substituído pela unidade de biomassa foram reduzidas de 6.248 toneladas em 2013 para 833 toneladas em 2022 – uma redução de mais de 86%", afirma Torelli.

Outro recurso impactado positivamente pela operação da Viapol é a energia. Guiada pelos objetivos de sustentabilidade do Grupo RPM, para 2023, a empresa planeja investir no uso de energia solar, com instalação de placas fotovoltaicas. Com isso, projeta uma redução no consumo de energia de 10%, evitando a emissão de mais de 500 tCO₂/ano. Essa ação também visa colaborar com a meta da companhia de redução de 20% na emissão de Gases do Efeito Estufa do Escopo 1 e Escopo 2 por tonelada produzida.

Também como parte dos objetivos de sustentabilidade do Grupo RPM, a Viapol avalia constantemente como melhorar as operações e formulações para minimizar a geração de resíduos. Uma das metas até 2025 é reduzir em 10% os resíduos enviados para aterros e aumentar em 20% a reciclagem por tonelada de produção de sua fábrica, tendo como ano base 2021.

