Viapol é presença garantida na 27ª edição da FEICON

Empresa vai apresentar durante os quatro dias de feira, as tendências, inovações e novos produtos

SAO PAULO, 29 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Viapol, referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para construção civil, estará mais uma vez na FEICON que este ano completa sua 27ª edição, em um estande com 280m2, onde além de apresentações de novos produtos e novas tecnologias, haverá demonstrações e palestras de diversos temas. O evento será realizado entre os dias 11 e 14 de abril, no São Paulo Expo (SP), na capital do estado.

Referência para os profissionais do ramo da construção civil e arquitetura do Brasil e de toda América Latina, a FEICON é considerada uma das principais plataformas de geração de negócios, atualização profissional e networking do setor. Para a gerente de Marketing da Viapol, Cristiane Gottsfritz, a feira tem como missão, conectar o mercado tanto do ponto de vista de tendências como também para geração de novos negócios.

"Há uma grande expectativa tanto da parte dos expositores quanto para os profissionais do varejo, arquitetura e de toda a indústria, em prol do movimento do setor e também pelas oportunidades de relacionamento que o evento oferece, que são fundamentais para nós. A Viapol se faz presente por acreditar que a feira é uma vitrine que se transforma em uma excelente estratégia de vendas", afirma Gottsfritz.

A gerente ainda detalha, que durante o evento serão lançados novos produtos que irão compor o portfólio de sucesso da marca.

"A empresa está sempre em busca das melhores novidades tecnológicas para trazer eficiência e qualidade para os nossos clientes. Sendo assim, durante o evento vamos apresentar os nossos novos produtos. E para os visitantes que forem ao estande da Viapol, eles terão a oportunidade de assistirem as demonstrações dessas novidades e demais produtos ao vivo. Queremos exemplificar na prática, as vantagens competitivas das novas soluções", explicou Cristiane.

Sobre a FEICON

A FEICON é o principal evento voltado para os mercados de construção civil e arquitetura na América Latina, reconhecido como o ambiente perfeito para atualização, visão estratégica, inovação e contato direto com os principais players da construção civil e arquitetura. Para mais informações acesse: https://www.feicon.com.br .

Sobre a Viapol

A Viapol é referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para todas as necessidades da construção civil. A empresa é uma das maiores indústrias de soluções químicas para o setor na América Latina. Fundada em 1990, tem um portfólio com mais de mil itens direcionados a proteção, conservação e valorização de obras, além de suprir demandas da indústria de transformação. Os produtos são desenvolvidos para atender com eficiência a todas as etapas de um empreendimento, da fundação ao acabamento. Oferece soluções para edificações, obras de infraestrutura, saneamento básico, obras Industriais, aditivos para produção de concreto e argamassa, tratamento de superfícies, impermeabilização geral, pisos industriais, tratamentos de madeira e insumos industriais.

A Viapol tem sede instalada na cidade de Caçapava-SP, onde possui um parque fabril de 100 mil metros quadrados de área construída, considerado o maior do setor em toda a América Latina, além de uma filial na cidade de Candeias-BA, com produção e distribuição para as regiões Norte e Nordeste do país, um Centro de Distribuição em Jaboatão dos Guararapes-PE e um escritório técnico comercial em São Paulo (SP). São mais de 450 colaboradores e 200 representantes comerciais atuantes em todas as regiões do Brasil. Para saber mais acesse o site www.viapol.com.br .

FONTE Viapol

