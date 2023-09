Viapol inova com a criação do "Viapolovers" para conquistar público no TikTok

SÃO PAULO, 21 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Viapol, referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para a construção civil, continua a sua trajetória inovadora e, desta vez, apresenta os "Viapolovers". O projeto é iniciado com 11 embaixadores que desempenham a função de Trades, colaboradores apaixonados pela Viapol, os quais darão voz à empresa nas redes sociais, com destaque especial para o TikTok. Esta novidade foi lançada neste mês de setembro na plataforma de mídia social da empresa.

O objetivo principal do "Viapolovers" é criar conteúdos exclusivos para o perfil da Viapol no TikTok, e demais redes sociais, mostrando produtos, aplicações e o dia a dia na construção civil. Para garantir que os embaixadores estejam preparados para essa jornada digital, a empresa, por meio do seu departamento de Marketing, ofereceu um curso de oratória, além de treinamento específico sobre a rede social.

A equipe de marketing da empresa, idealizadora dessa novidade, está empenhada em fornecer todo o suporte necessário para que os embaixadores desempenhem ao máximo seu potencial e talento no ambiente digital, divulgando os produtos e diferenciais da empresa. Outra novidade que trará ainda mais aproximação entre os colaboradores e os novos influenciadores da marca é o uso de um botton exclusivo do programa, que os embaixadores poderão utilizar em qualquer momento e local, especialmente nos vídeos que produzirem.

Como parte do programa, espera-se que os embaixadores produzam vídeos sobre os produtos e diferenciais da empresa e os enviem para a equipe de comunicação, que os publicará no TikTok oficial da empresa, compartilhando esse conteúdo com o máximo de pessoas possível.

A gerente de marketing da Viapol, Cristiane Gottsfritz, explicou que a ideia da empresa de incorporar o TikTok nesse programa é se aproximar ainda mais do público, especialmente os jovens, para que eles possam entender mais sobre o ramo da construção civil e o uso dos produtos certos para suas necessidades.

"O TikTok é uma plataforma incrivelmente dinâmica e popular entre os jovens, e nossa intenção ao lançar o programa 'Viapolovers' é estar presente onde nosso público está. Queremos tornar a construção civil mais acessível e interessante para essa geração, mostrando como nossos produtos podem fazer a diferença em suas vidas. Outra ação que nos impulsionou a utilizar a ferramenta é poder contar com nossos colaboradores e parceiros, que já conhecem a qualidade e os diferenciais do nosso portfólio para serem os porta-vozes dessa rede social", explica Cristiane.

Atualmente, a plataforma TikTok acumula mais de 82 milhões de usuários no Brasil. A rede social se destaca por seus vídeos curtos, de 15 a 60 segundos, repletos de dicas de "faça você mesmo". Portanto, a empresa reconhece a importância de estar presente nesse ambiente e conectar-se com esse público ávido por conteúdo inovador e relevante.

Com o lançamento do programa "Viapolovers", a Viapol reforça seu compromisso com a inovação, a proximidade com os consumidores e a disseminação de informações valiosas sobre produtos para a construção civil. A empresa espera que os embaixadores do programa se tornem verdadeiros porta-vozes da marca no TikTok, compartilhando conhecimento e entusiasmo com a comunidade online.

Sobre a Viapol

A Viapol é referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para todas as necessidades da construção civil. A empresa é uma das maiores indústrias de soluções químicas para o setor na América Latina. Fundada em 1990, tem um portfólio com mais de mil itens direcionados a proteção, conservação e valorização de obras, além de suprir demandas da indústria de transformação. Os produtos são desenvolvidos para atender com eficiência a todas as etapas de um empreendimento, da fundação ao acabamento. Oferece soluções para edificações, obras de infraestrutura, saneamento básico, obras Industriais, aditivos para produção de concreto e argamassa, tratamento de superfícies, impermeabilização geral, pisos industriais, tratamentos de madeira e insumos industriais.

A Viapol tem sede instalada na cidade de Caçapava-SP, onde possui um parque fabril de 100 mil metros quadrados de área construída, considerado o maior do setor em toda a América Latina, além de uma filial na cidade de Candeias-BA, com produção e distribuição para as regiões Norte e Nordeste do país, um Centro de Distribuição em Jaboatão dos Guararapes-PE e um escritório técnico comercial em São Paulo (SP). São mais de 550 colaboradores e 200 representantes comerciais atuantes em todas as regiões do Brasil. Para saber mais acesse o site www.viapol.com.br .

Planin – Assessoria de Imprensa e de Comunicação da Viapol

Angélica Consiglio, Beatriz Imenes e equipe – www.planin.com

Contatos: (11) 2138-8922 - E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2217521/Treinamento_Viapolovers1.jpg

FONTE Viapol

SOURCE Viapol