VIAPOL lança nova temporada da série "Estanqueidade" no Viapol Play

Terceira edição da série online para o setor de construção civil tem seis episódios e traz o tema Saneamento

SÃO PAULO, 28 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de contribuir com a disseminação de informação técnica à comunidade de engenharia, a Viapol, referência nacional no desenvolvimento de soluções técnicas em produtos químicos para a construção civil, com mais de 900 itens em seu catálogo, lança a 3ª temporada da série "Estanqueidade". O programa irá abordar temas como Estanqueidade e Durabilidade nas Estruturas de Saneamento - Patologias, Recuperação e Prevenção. O primeiro episódio da série terá como tema "Panorama do saneamento básico no Brasil e o desempenho das estações de tratamento de efluentes" e estreará no dia 05/09, às 19h.

A série aborda assuntos da área de construção civil. É um programa gratuito e voltado para profissionais das áreas de engenharia, arquitetura, clientes e parceiros. Por meio do Viapol Play, a série irá veicular sete episódios ao vivo. Na pauta do programa estão diversos temas, como concreto para barragem de represas com adução de água bruta, fissuração em reservatórios, degradação de concreto armado nas estruturas de saneamento, projeto de impermeabilização com manta de PVC em reservatórios, entre outros. Os episódios serão transmitidos pelos profissionais da Viapol e convidados externos, que são especialistas atuantes no mercado, diretamente de suas casas. Além do App Viapol Play, os episódios também serão disponibilizados no canal do YouTube da empresa.

"Estamos muito animados com o lançamento de mais uma temporada da série 'Estanqueidade'. Por meio dela, almejamos desenvolver parcerias com as entidades associativas, universidades e consultores, contribuir para o avanço da qualidade nos projetos e execução de obras de saneamento", afirma a Gerente de Marketing e Comunicação da Viapol, Cristiane Gottsfritz, acrescentando que a veiculação do programa online, com a participação de especialistas no tema, será de grande importância. O primeiro episódio será apresentado pelo professor Dr. Miguel Aisse e contará com a participação do engenheiro José Miguel Morgado.

Reconhecida pela expertise que possui em consultoria técnica e aplicabilidade de seus produtos de alta qualidade, a Viapol tem um Centro de Treinamento especialmente criado com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualificação profissional no setor da construção civil. Todo o conteúdo dos cursos é produzido pela equipe técnica da Viapol e as aulas são apresentadas pelos próprios profissionais da companhia. Além disso, a Viapol tem realizado treinamentos virtuais direcionados para as equipes de vendas e funcionários das áreas técnicas, com conteúdos adaptados para cada tipo de mercado - técnico e varejo.

Serviço:

Websérie "Estanqueidade"

Estreia: 05/09

Periodicidade: quinzenal

Formato: Online

Canal: www.viapol.com.br

Sobre a Viapol

A Viapol é referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para todas as necessidades da construção civil. A empresa é uma das maiores indústrias de soluções químicas para o setor na América Latina. Fundada em 1990, tem um portfólio com mais de mil itens direcionados a proteção, conservação e valorização de obras, além de suprir demandas da indústria de transformação. Os produtos são desenvolvidos para atender com eficiência a todas as etapas de um empreendimento, da fundação ao acabamento. Oferece soluções para edificações, obras de infraestrutura, saneamento básico, obras Industriais, aditivos para produção de concreto e argamassa, tratamento de superfícies, impermeabilização geral, pisos industriais, tratamentos de madeira e insumos industriais.

A Viapol tem sede instalada na cidade de Caçapava-SP, onde possui um parque fabril de 100 mil metros quadrados de área construída, considerado o maior do setor em toda a América Latina, além de uma filial na cidade de Candeias-BA, com produção e distribuição para as regiões Norte e Nordeste do país, um Centro de Distribuição em Jaboatão dos Guararapes-PE e um escritório técnico comercial em São Paulo (SP). São mais de 550 colaboradores e 200 representantes comerciais atuantes em todas as regiões do Brasil. Para saber mais acesse o site www.viapol.com.br .

PROGRAMAÇÃO

Episodio1 : – Abertura

Convidado: Prof. Dr. Miguel Manur Aisse

Tema: Panorama do saneamento básico no Brasil e o desempenho das

Data: 05/09/23

Episodio: 2

Convidado: Eng. Raphael Holanda, esp – Holanda Engenharia

Tema: Concreto para barragem de represas com adução de água bruta

Data: 19/09/23

Episodio: 3

Convidado: Profa Enga. Sandra Bertocini, MS.c

Tema: Concreto para saneamento

Data: 02/10/23

Episodio: 4

Convidado: Prof Dr. Andres Cheung

Tema: Fissuração em reservatórios

Data: 17/10/23

Episodio: 5

Convidado: Prof. Dr. Daniel Véras Ribeiro

Tema: Degradação de concreto armado nas estruturas de saneamento

Data: 31/10/23

Episodio: 6

Convidado: Eng. Jose Eduardo Granato, esp

Tema: Impermeabilização nas estruturas de saneamento

Data: 14/11/23

Episodio: 7

Convidado: Profa. Enga Irene Joffily, MS.c

Tema: Projeto de impermeabilização manta de PVC em reservatórios

Data: 04/12/23

