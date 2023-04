Viapol realiza palestras com diversos temas durante a FEICON

Quem passar pelo estande da Viapol terá acesso ao espaço multissolução, onde haverá lançamento de novos produtos e palestras sobre diversas soluções

SÃO PAULO, 10 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Viapol, referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para construção civil, estará presente na 27ª edição da FEICON. O evento acontecerá entre os dias 11 e 14 de abril, no São Paulo Expo (SP), na capital do estado.

Posicionada em um lugar estratégico dentro da feira, em um stand com 280m2, o time da Viapol fará palestras com diferentes temas, com duração de aproximadamente 30 minutos, e também programou demonstrações de produtos que, no dia a dia, a empresa chama de "mãos a obra".

De acordo com a gerente de marketing, Cristiane Gottsfritz, a ideia de exemplificar na prática o uso das soluções faz parte da estratégia da empresa de aproximar cada vez mais seus clientes e profissionais da área.

"A demonstração desses produtos, na prática, tem como objetivo dar visibilidade aos visitantes de como a aplicação correta do produto pode trazer mais confiança e resultado eficaz para cada situação na obra. Além disso, o ao vivo permite que os visitantes possam tirar dúvidas e receber orientações diretamente dos profissionais da empresa, o que ajuda a fortalecer o relacionamento com os clientes e a estreitar laços comerciais", explica a gerente. Todas as demonstrações ocorrerão durante o horário da feira.

Já as palestras, serão realizadas de 11h até as 16h30. Serão aboradados os temas como: vazamento na laje e piscina, bolor nas paredes, umidade, infiltrações entre outros. Para participar é importante se inscrever as vagas são limitadas. (https://www.viapol.com.br/agenda/cursos-e-treinamentos/palestras-feicon-2023/)

A gerente de Marketing da Viapol, ressalta a importância de fazer parte do evento, trazendo as palestras e literalmente fazendo o público colocar "a mão na massa". "Participar de uma feira como a FEICON é uma excelente oportunidade para lançar novos produtos e soluções, além de aumentar a visibilidade da nossa empresa e estreitar o relacionamento com o público-alvo. Trazer palestras para o evento é uma forma de atrair novos clientes e também consolidar a nossa posição como uma referência no setor em que atuamos", concluiu Cristiane.

Serviços:

FEICON

Data: 11 a 14 de abril

Horário: 10:00 - 20:00

Local: Rod. dos Imigrantes - Km 1,5 - Água Funda - São Paulo Expo | SP

Link para inscrições: https://www.viapol.com.br/agenda/cursos-e-treinamentos/palestras-feicon-2023/

Sobre a FEICON

Com 26 edições, a FEICON é o principal evento voltado para os mercados de construção civil e arquitetura na América Latina, reconhecido como o ambiente perfeito para atualização, visão estratégica, inovação e contato direto com os principais players da construção civil e arquitetura. Para mais informações acesse: https://www.feicon.com.br .

Sobre a Viapol

A Viapol é referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para todas as necessidades da construção civil. A empresa é uma das maiores indústrias de soluções químicas para o setor na América Latina. Fundada em 1990, tem um portfólio com mais de mil itens direcionados a proteção, conservação e valorização de obras, além de suprir demandas da indústria de transformação. Os produtos são desenvolvidos para atender com eficiência a todas as etapas de um empreendimento, da fundação ao acabamento. Oferece soluções para edificações, obras de infraestrutura, saneamento básico, obras Industriais, aditivos para produção de concreto e argamassa, tratamento de superfícies, impermeabilização geral, pisos industriais, tratamentos de madeira e insumos industriais.

A Viapol tem sede instalada na cidade de Caçapava-SP, onde possui um parque fabril de 100 mil metros quadrados de área construída, considerado o maior do setor em toda a América Latina, além de uma filial na cidade de Candeias-BA, com produção e distribuição para as regiões Norte e Nordeste do país, um Centro de Distribuição em Jaboatão dos Guararapes-PE e um escritório técnico comercial em São Paulo (SP). São mais de 450 colaboradores e 200 representantes comerciais atuantes em todas as regiões do Brasil. Para saber mais acesse o site www.viapol.com.br .

