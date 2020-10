Viasat conclui a implantação de serviço de Internet Residencial em 100% do Brasil e oferece novo plano premium com maior velocidade e pacotes de dados

O primeiro provedor de serviços de internet via satélite a cobrir todo o Brasil com Internet de alta velocidade lança o plano Viasat 30Mega, com velocidade de 30Mbps e pacote de dados mensal de 160GB

SÃO PAULO, 28 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT), uma empresa global de comunicações, anuncia a conclusão do processo de lançamento de seu serviço de internet residencial de alta velocidade e qualidade em 100% dos estados do Brasil. Com esta conquista, a empresa é agora o único provedor de serviços de Internet (ISP) via satélite capaz de disponibilizar Internet de alta velocidade em todo o país.

Inicialmente lançado em julho de 2020, o serviço residencial da Viasat atendia sete estados e o Distrito Federal. Em setembro de 2020 a empresa expandiu o serviço de internet para mais 14 estados, atingindo 93% da população do Brasil, e agora oferece o serviço em todo o país – adicionando os cinco estados finais: Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Tocantins e Roraima. O serviço de internet residencial da Viasat para o Brasil usa a capacidade do satélite SGDC-1 da Telebras para fornecer serviços de internet via satélite.

Serviço de internet sob medida para as necessidades brasileiras

Os cidadãos de todo o país agora irão se beneficiar de um novo plano de serviço de internet via satélite – o Viasat 30Mega. Com velocidades de até 30 Megabits por segundo (Mbps) e com franquia maior de dados de 160 Gigabytes (GB) de dados por mês, a Viasat fornece o melhor que a tecnologia de satélite pode oferecer no mercado brasileiro, permitindo aos clientes desfrutarem de um acesso mais rápido às atividades diárias online, como redes sociais, conteúdo de streaming de vídeo, serviços de vídeo-chamada, trabalho remoto e educação à distância.

Com preços competitivos e simplificados para atender às necessidades dos usuários brasileiros, o plano Viasat 30Mega é oferecido juntamente com um plano básico (Viasat 10Mega) e um plano avançado (Viasat 20Mega), respectivamente com velocidades de download de até 10 Mbps e 20 Mbps. Todos os três planos contam com roteador Wi-Fi além de recursos atrativos, como mensagem e navegação básica ilimitada compreendida em uma zona livre de cobrança entre 2h e 7h da manhã.

"A conclusão do lançamento do serviço residencial da Viasat, combinada com o novo plano premium Viasat 30Mega, resulta em mais famílias e pequenas empresas brasileiras com acesso a serviços de internet confiáveis e de alta velocidade via satélite, mesmo nas localidades mais difíceis de alcançar", diz Bruno Soares Henriques, diretor comercial da Viasat Brasil. "Durante este processo, entendemos que nossos clientes têm uma enorme demanda por maiores velocidades e pacotes de dados no contexto da pandemia. Agora a Viasat pode oferecer serviços altamente desejáveis, inigualáveis no mercado brasileiro de satélites, e assim manter seu compromisso com o país quando mais importa".

A Viasat tem investido no Brasil desde 2018 e montou uma equipe com experiência local altamente focada em oferecer as soluções de conectividade para o povo brasileiro. A Viasat está trabalhando com parceiros locais para fornecer vendas, instalação e serviços técnicos especializados para o serviço de internet residencial, além de atualmente oferecer integração e treinamento aos revendedores através de um programa online.

Para saber mais sobre o serviço de internet residencial da Viasat no Brasil, ligue para 0800-309-1515 ou visite www.viasatdobrasil.com.br.

Sobre a Viasat

A Viasat é uma empresa global de telecomunicações que acredita que todos no mundo podem estar conectados. Por mais de 30 anos, a Viasat ajudou a moldar como os consumidores, empresas, governos e militares em todo o mundo se comunicam. Atualmente, a empresa está desenvolvendo a mais moderna rede global de telecomunicações para fornecer conexões rápidas, seguras, acessíveis e de alta qualidade para impactar a vida das pessoas em qualquer lugar – no solo, no ar ou no mar. Para saber mais sobre a Viasat, visite: www.viasatdobrasil.com.br , acesse o blog corporativo da Viasat ou siga a empresa nas redes sociais em: Facebook , Instagram , LinkedIn , Twitter ou YouTube .

