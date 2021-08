Viasat e Telefónica Global Solutions oferecem serviços de Internet via satélite de alta velocidade e confiabilidade para empresas em todo o Brasil

SÃO PAULO, 19 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Viasat Inc . (NASDAQ: VSAT), uma empresa global de comunicações, e a Telefónica Global Solutions (NYSE: TEF), subsidiária da Telefónica responsável por integrar os negócios internacionais da companhia, nas áreas de atacado, roaming e clientes multinacionais, anunciaram hoje uma parceria para aumentar a disponibilidade do serviço de Internet via satélite de alta velocidade e confiabilidade, destinado a empresas em todo o Brasil. Pelo acordo, a Telefónica Global Solutions será um distribuidor dos serviços de Internet via satélite da Viasat no Brasil, servindo as empresas em todo o país.

Segundo um estudo do Cetic.br, o braço de pesquisa do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), a porcentagem de empresas no Brasil que usam ferramentas digitais como aplicativos de mensagens instantâneas aumentou de 26% para 46% durante a pandemia da COVID-19. No entanto, as empresas localizadas em regiões de difícil acesso do país, onde o serviço de internet terrestre não estava disponível, muitas vezes são deixadas de lado sem poder beneficiar de serviços, programas e ferramentas digitais avançadas. A colaboração Viasat/TGS visa fornecer às empresas - em qualquer lugar do país - uma oportunidade de se juntar à comunidade digital e melhorar as operações comerciais e os compromissos com os clientes.

Gustavo Arditti, Diretor da Unidade de Negócios de Satélites na Telefónica Global Solutions comenta, "Nosso objetivo é capacitar os negócios de nossos clientes ao conectá-los ao mundo por meio de soluções inovadoras de banda larga. Ao trabalhar em parceria com a Viasat, podemos aumentar nossa oferta atual com o seu serviço de Internet. Nossa experiência será essencial na adaptação da solução da Viasat para fornecer serviços corporativos, B2B e backhaul de celular, além de ajudar a fomentar a adoção de aplicações comerciais críticas nas áreas mais difíceis de se conectar no Brasil". Estamos focados em ajudar o mercado brasileiro nos segmentos B2B e atacadista a promover mudanças de transformação em seus negócios - e acreditamos que nossa parceria com a Viasat nos ajudará a fazer isso".

Leandro Gaunszer, Diretor Geral da Viasat Brasil acrescenta: "Como parte de nosso compromisso com o Brasil, continuamos a expandir nossas ofertas de serviços e assinamos novos acordos de distribuição para melhor atender e alcançar mais pessoas em todo o país. Temos visto uma tremenda adoção de nosso serviço, onde muitos de nossos clientes estão se conectando à Internet pela primeira vez. Queremos expandir essa oportunidade de servir as empresas em todo o país. Trabalhando com a TGS, podemos alcançar mais locais, atingir uma base de clientes mais diversificada e fornecer uma solução para levar a inclusão digital a mais empresas em todo o país".

O atual serviço de internet via satélite da Viasat utiliza a largura de banda do satélite SGDC-1 da Telebras. A Viasat planeja aumentar a rede SDGC-1 com uma constelação de satélites de próxima geração, o ViaSat-3. O primeiro dos três satélites, com cobertura para as Américas, está com lançamento previsto para o início de 2022 e fornecerá ainda mais dados e velocidades mais altas em todo o Brasil.

Para saber mais sobre as ofertas de serviços de internet da Viasat no Brasil, ligue 0800-591-0457 ou visite www.viasatdobrasil.com.br .

Sobre a Telefónica Global Solutions

A Telefónica Global Solutions é a responsável por integrar os negócios internacionais da companhia, nas áreas de atacado, roaming e clientes multinacionais dentro do Grupo Telefónica. Fornece serviços e plataformas globais de classe mundial para empresas multinacionais, atacadistas, operadoras fixas e móveis, OTTs, prestadores de serviços e agregadores. Oferecendo uma presença global, a TGS fornece a seus clientes conectividade de alta qualidade, plataformas digitais e uma ampla gama de soluções inovadoras com um portfólio de serviços integrados que inclui Voz & UCC, Redes, Telefonia Móvel, Satélite, Nuvem, Segurança e IoT & Big Data.

Sobre a Viasat

A Viasat é uma empresa global de telecomunicações que acredita que todos no mundo podem estar conectados. Por mais de 30 anos, a Viasat ajudou a moldar como os consumidores, empresas, governos e militares em todo o mundo se comunicam. Atualmente, a empresa está desenvolvendo a mais moderna rede global de telecomunicações para fornecer conexões rápidas, seguras, acessíveis e de alta qualidade para impactar a vida das pessoas em qualquer lugar – no solo, no ar ou no mar. Para saber mais sobre a Viasat, visite: www.viasatdobrasil.com.br , acesse o blog corporativo da Viasat ou siga a empresa nas redes sociais em: Facebook , Instagram , LinkedIn , Twitter ou YouTube .

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas que estão sujeitas aos salvo-condutos criados sob o Securities Act de 1933 e o Securities Exchange Act de 1934. As declarações prospectivas incluem afirmações que se referem ao tempo de lançamento, cobertura e benefícios esperados, incluindo maiores volumes de dados e velocidades, do satélite ViaSat-3; e as características, benefícios e disponibilidade geográfica do serviço de Internet da Viasat vendido pela Telefónica Global Solutions. Os leitores são advertidos de que os resultados reais podem diferir materialmente e adversamente daqueles expressos em qualquer declaração prospectiva. Fatores que podem causar resultados reais diferentes incluem: riscos associados à construção, lançamento e operação dos satélites SGDC-1 e ViaSat-3, incluindo o efeito de qualquer anomalia, falha operacional ou degradação no desempenho do satélite; problemas contratuais, ou outros problemas com nossas vendas, parceiros de atendimento e suporte; defeitos de produto, problemas ou atrasos de fabricação, questões regulatórias e tecnologias que não funcionam de acordo com as expectativas. Além disso, favor consultar os fatores de risco contidos no documento da Viasat na SEC disponíveis em www.sec.gov , incluindo o mais recente Relatório Anual da Viasat no Formulário 10-K e Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em qualquer declaração prospectiva, que fale somente a partir da data em que são feitos. A Viasat não se responsabiliza pela atualização ou revisão de quaisquer declarações por qualquer motivo.

