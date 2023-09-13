VIBE 2023: как кремлевские операции по дезинформации изменили облик СМИ

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IREX

13 Sep, 2023, 10:22 ET

VIBE 2023: как кремлевские операции по дезинформации изменили облик СМИ в Европе, Евразии и Центральной Азии 

ВАШИНГТОН, 13 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Полномасштабное вторжение в Украину оказало существенное влияние на средства массовой информации и весь информационный сектор стран Европы, Евразии и Центральной Азии, как было подчеркнуто в издании Vibrant information Barometer for Europe и Eurasia (VIBE), составленном международной некоммерческой организацией IREX в 2023 году.

Благодаря работе экспертных групп, осуществляющих свою деятельность в 18 странах, в VIBE приводится оценка динамичных информационных систем различных стран в эпоху цифровых технологий, результаты непосредственного анализа новых концепций, таких как информационная грамотность и информационные пузыри, а также качество информации, представляемой в СМИ и в информационном секторе в целом. 

В издании VIBE за 2023 год показано, что большинство стран во всех трех регионах столкнулись с активизацией информационно-пропагандистских кампаний и кампаний по дезинформации, которые эксперты VIBE приписывают непосредственно Кремлю и его доверенным лицам по всей России. Согласно представленному в ноябре 2022 года отчету украинского издания "Тексты", специализирующегося на журналистике данных, в Украине было выявлено 120 телеграмм-каналов, созданных связанными с Кремлем информационными структурами в течение первых нескольких недель полномасштабного вторжения. Заявляется, что по меньшей мере половина этих каналов возникла в результате осуществления хорошо скоординированных операций, при этом управление этими каналами осуществлялось из одного и того же места. Эти каналы копировали содержание российских новостных лент для привлечения подписчиков. Основными целями были распространение российской риторики и имитация поддержки украинцами оккупационных войск РФ. В другом примере несмотря на то, что Грузия уже достаточно давно сталкивается с кремлевскими нарративами, группа VIBE подчеркнула, что разрушительное воздействие поддерживаемого правительством РФ крайне правого телеканала Alt-Info, в эфире которого активно пытались представить украинское правительство в виде управляемого Западом марионеточного режима, привело к созданию скептицизма в отношении НАТО с целью дистанцирования Грузии от Запада и обострило народные опасения по поводу утраты Грузией оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии.

Группа специалистов из Кыргызстана отметила, что многие люди поддерживают прокремлевскую пропаганду, которую они наблюдают в телевизионных программах, транслируемых Россией. Кроме того, у многих граждан Кыргызстана есть члены семьи и друзья, которые работают в России и активно распространяют подкасты из российских социальных сетей через приложения для мгновенного обмена сообщениями. Это явление активно способствует продвижению многоуровневой системы кремлевской пропаганды и объясняет то, как именно в Кыргызстане продолжает распространяться дезинформация.

В Европе Группа из Боснии и Герцеговины назвала посольство России одним из лидеров в области распространении дезинформации и пропагандистской информации, такой как сообщения о биологических лабораториях, производящих оружие против людей с "русским ДНК". Эти сообщения получили дальнейшее распространение в средствах массовой информации. Влияние правительства России также способствовало поляризации в области представления результатов боевых действия в масштабах всей страны. Например, средства массовой информации РФ представляют событие как вторжение на территорию суверенного государства, в то время как представители правительства пророссийской Республики Сербской используют навязанный Россией термин "специальная военная операция".

Отчет VIBE публикуется при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Посетите наш веб-сайт, чтобы ознакомиться с отчетами по странам и VIBE Explorer для изучения и сравнения тенденций в области данных, принципов VIBE, регионов и отдельных стран

[email protected] 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/360007/4266639/IREX_Logo.jpg

SOURCE IREX

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