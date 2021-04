Vicente Falconi e Jean Jereissati, CEO da Ambev, participam de live para lançamento do livro "O Desafio do Impossível"

SÃO PAULO, 12 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A história de como a Ambev, com o direcionamento da Falconi, maior consultoria em gestão da América Latina, revolucionou uma fábrica de baixo índice de produtividade com um alto turnover será contada em uma live promovida pela Falconi e que contará com a participação do Professor Vicente Falconi, Fundador da Consultoria e Jean Jereissati, CEO da Ambev, Neuza Chaves, Senior Advisor da Falconi e Viviane Martins, CEO da Falconi. O encontro virtual será realizado nesta segunda-feira (12) e marca o lançamento do livro "O Desafio do Impossível", escrito por Neuza Chaves e Viviane Martins, que vivenciaram essa história de sucesso ao atuarem na linha de frente desde o primeiro dia do projeto.

No bate-papo, os executivos contarão como foi possível transformar a maior e mais complexa operação da Ambev, localizada em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em um modelo de resultados sustentáveis e replicável para toda a cadeia global da companhia.

Livro "O Desafio do Impossível"

A obra relata os detalhes da operação da Falconi que, a partir de um profundo diagnóstico e de um plano de ação que teve como pilar a gestão de pessoas e a mudança de cultura, revolucionou a mais complexa operação da Ambev, fazendo com que a unidade atingisse a meta de produtividade um ano antes do estimado e a superasse nos anos seguintes, chegando a 87% em 2019. A meta de redução do turnover foi alcançada dois anos antes do previsto, e atualmente se encontra em 2,16%.

Live 'O desafio do Impossível'

12 de abril de 2021

Das 19h às 20h30

No Youtube da Falconi (www.youtube.com.br/falconioficial)

Evento livre e gratuito

Livro 'O Desafio do Impossível'

Autoras: Neuza Chaves e Viviane Martins

Páginas: 192

Preço de capa: R$ 49,90

Gênero: Negócios/Gestão

Disponível em: https://www.livrariavanguarda.com.br/produto/desafio-do-impossivel-o-182680

Sobre a Falconi

A Falconi é uma consultoria para geração de valor por meio de soluções em Gente e Gestão com tecnologia. Fundada pelo professor Vicente Falconi, é atualmente a maior consultoria de gestão da América Latina. Possui um time de cerca de 700 consultores espalhados por mais de 30 países e já atuou em mais de 6 mil projetos ao longo de 40 anos de história.

FONTE Falconi

