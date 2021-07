Vicente Fox, miembro de la junta directiva de Khiron y expresidente de México, aplaude el avance de las leyes de la Corte Suprema de este país en torno al consumo de Cannabis

La Corte Suprema de México ha votado por la despenalización del consumo de cannabis por parte de adultos, permitiéndoles solicitar permisos para cultivar y consumir su propio cannabis

Khiron reitera sus planes de ingresar al mercado mexicano del cannabis medicinal en 2021 a través de una estrategia clínica y educativa anunciada previamente

Los recientes avances en la regulación y la cadena de suministro anticipan el ingreso de la empresa al mercado médico en varios meses

TORONTO, 30 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Khiron Life Sciences Corp. ("Khiron" o la "Empresa") (TSXV: KHRN) (OTCQX: KHRNF) (Frankfurt: A2JMZC), empresa líder verticalmente integrada de cannabis medicinal con operaciones centrales en Latinoamérica y Europa, reitera hoy sus planes de ingresar al mercado mexicano del cannabis medicinal en 2021, tras un voto histórico de la Corte Suprema de México para despenalizar el consumo de cannabis por parte de adultos. La decisión de la Corte Suprema subraya el compromiso político y social de normalizar el consumo de cannabis en México.

Vicente Fox, director de Khiron y expresidente de México, sostuvo: "Creo que México será el mercado de cannabis legal más grande del mundo, y gracias a una estrategia comprobada para Latinoamérica, así como el conocimiento y la trayectoria necesarias para la ejecución, Khiron permanece a la vanguardia de este interesante mercado. El voto de la Corte Suprema del día de hoy es un paso importante en el camino hacia la plena legalización en México".

Con una vasta experiencia en el desarrollo de preparaciones magistrales, la generación de evidencia clínica, la operación de farmacias y la exportación de productos de cannabis altamente regulados, se espera que la experiencia de Khiron en Colombia ofrezca ventajas competitivas para su entrada en el mercado de cannabis medicinal de México.

Acerca de Khiron Life Sciences Corp.

Khiron es una empresa líder verticalmente integrada de cannabis medicinal con operaciones centrales en Latinoamérica y Europa. Aprovechando centros médicos de propiedad exclusiva y plataformas de telemedicina patentadas, Khiron combina un enfoque orientado al paciente, programas de educación médica, experiencia científica, innovación de productos e infraestructura agrícola para impulsar prescripciones y lealtad a la marca en pacientes de todo el mundo. La empresa tiene presencia comercial en Colombia, Perú, Alemania y el Reino Unido, y está posicionada para comenzar las ventas en México y Brasil en 2021. La dirige Álvaro Torres, cofundador y director ejecutivo, junto con un experimentado y diverso equipo ejecutivo y junta directiva.

Visite Khiron en línea en investors.khiron.ca y en Instagram @khironlife.

Notas de Advertencia

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede contener cierta "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" dentro del significado de la legislación de títulos aplicable. Toda la información contenida en el presente documento que no sea de carácter histórico puede constituir información prospectiva. Khiron no asume la obligación de comentar acerca de los análisis, expectativas o declaraciones realizadas por parte de terceros con respecto a Khiron, sus títulos o sus resultados financieros u operativos (según apliquen). Aunque Khiron cree que las expectativas reflejadas en las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa son razonables, tales declaraciones prospectivas se han basado en expectativas, factores y supuestos relativos a acontecimientos futuros que pueden resultar equivocados y estar sujetos a numerosos riesgos e incertidumbres, algunos de los cuales están fuera del control de Khiron, incluyendo los factores de riesgo discutidos en el Formulario de información anual de Khiron, que está disponible en el perfil SEDAR de Khiron en www.sedar.com. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa está expresamente condicionada por esta declaración cautelar y se realiza a la fecha del presente. Khiron no se compromete y no tiene obligación o responsabilidad, salvo que la ley así lo exija, de actualizar o revisar ninguna información prospectiva, ya sea como consecuencia de información nueva, eventos futuros o de cualquier otra circunstancia.

Ni el TSXV ni su Proveedor de servicios de regulación (como se define ese término en las políticas del TSXV) asumen la responsabilidad por la aceptabilidad o exactitud de este comunicado de prensa.

FUENTE Khiron Life Sciences Corp.

